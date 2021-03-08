Uçaktaki yolcuları rahatsız edince koltuğa bağladılar

Vlodivostok kentinden Novosibirsk kentine sefer yapan uçakta uyuşturucu etkisi altında olduğu belirlenen 39 yaşındaki kadın yolcu, kalkıştan 15 dakika sonra uçağın kabininde gezinmeye başladı.

Uyarılara rağmen diğer yolcuları rahatsız edip üzerindeki elbiseleri çıkarmaya başlayan kadına müdahale edildi.

Kadın yolcu, kabin görevlileri ve diğer yolcular tarafından iple koltuğuna bağlandı.

GÖZALTINA ALINDI

Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Uçak havalandıktan 15 dakika sonra yolculardan biri koltuğundan kalktı ve kabinde amaçsızca dolaşmaya başladı. Giysilerini çıkarmaya çalışan kadın, kabin görevlilerinin uyarılarına yanıt vermedi” denildi.

Yolcunun iniş sonrası polis tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.

