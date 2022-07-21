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  4. Uçaktan tespit edildi! Denizi kirleten yüzer kreyne dudak uçuklatan para cezası

Uçaktan tespit edildi! Denizi kirleten yüzer kreyne dudak uçuklatan para cezası

21.07.2022 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait kontrol uçağı tarafından denizi kirlettiği tespit edilen yüzer kreyne, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1 milyon 333 bin lira para cezası kesildi.

Uçaktan tespit edildi! Denizi kirleten yüzer kreyne dudak uçuklatan para cezası

Yalova'da tersaneler bölgesinde denizi kirlettiği tespit edilen yüzer kreyne 1 milyon 333 bin lira ceza uygulandı.

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UÇAK TESPİT ETTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklaya göre, İzmit Körfezi'nin kontrol ve denetlenmesi amacıyla belediyenin çevre uçağının kontrol uçuşu sırasında, Yalova tersaneler bölgesinde, denizde petrol türevi kirlilik olduğu tespit edildi.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, kirliliğe neden olan yüzer kreyne yönelik gerekli işlemler başlatılarak 1 milyon 333 bin ceza kesildi. (AA)

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Yalova
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