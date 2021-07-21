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Uçan otomobil AirCar'dan iki havalimanı arasında test uçuşu: Süre 35 dakika, maksimum hız 170 kilometre

21.07.2021 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Slovak mucit Štefan Klein tarafından geliştirilen ve AirCar adı verilen verilen uçan otomobil, Slovakya'da iki havalimanı arasında test uçuşu yaptı. AirCar, yaklaşık 75 kilometre süren test uçuşunda 35 dakika havada kaldı ve 170 kilometre sürate ulaştı.

Uçan otomobil AirCar'dan iki havalimanı arasında test uçuşu: Süre 35 dakika, maksimum hız 170 kilometre

Slovak mucit Štefan Klein tarafından geliştirilen ve AirCar adı verilen verilen uçan otomobil, Slovakya'da iki havalimanı arasında test uçuşu yaptı. AirCar, yaklaşık 75 kilometre süren test uçuşunda 35 dakika havada kaldı ve 170 kilometre sürate ulaştı.

Slovakya'daki Bratislava ve Nitra kentleri havaalanları kat edilen bu mesafe, bu uçan otomobil prototipi ile yapılmış en uzun mesafe oldu.

Araç, drone taksi prototiplerinin yapabildiği gibi dikey havalanamıyor ve bir piste ihtiyaç duyuyor.

Geleceğin şehirlerinde geçen bilim kurgu senaryolarında sıklıkla yer bulan, "uçan araçlara" yapılan yatırımlar son yıllarda giderek artıyor.

2019 yılında yatırım şirketi Morgan Stanley, sektörün 2040 yılına dek 1,5 trilyon dolarlık bir değere ulaşabileceğini öngördü.

Bu tip hava taşımacılığının, ulaştırma altyapısı üzerindeki baskıyı da azaltacağı değerlendiriliyor.

Prototipi de uçuran Štefan Klein, aracı üretmenin yaklaşık 2 yıl aldığını ve 2 milyon eurodan daha az bir yatırımla geliştirildiğini söyledi.

Aracın özellikleri neler?

Yaklaşık 70 litre benzin alabilen uçağın 1000 kilometrelik bir menzili olabileceği belirtiliyor.

Hibrit araçta BMW motoru bulunuyor ve normal araç deposu ile hareket ediyor.

Slovak mucit Štefan Klein, 2 dakika 15 saniyede otomobilden uçağa dönüşen hibrit aracın 2500 metre irtifaya ulaşabileceğini de belirtiyor.

Araç şu ana dek 40 saatten fazla havada kaldı ve 143 iniş ve kalkış gerçekleştirdi.

AirCar ismi verilen prototip, iki kişiye kadar taşıyabiliyor ve toplam 200 kiloluk yükle havalanabiliyor.

Batı İngiltere Üniversitesi'nden havacılık uzmanı Doktor Stephen Wright, AirCar'ın "Bugatti Veyron ile Cesna 172 aşkının meyvesi" gibi göründüğünü söyledi.

Ancak Wright, uçan otomobilin sertifikalanması noktasında kafasında yüzlerce soru olduğunu da kaydediyor ve "Önemli olan herhangi bir olay olmadan milyonlarca saat uçabilmesi" diyor.

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