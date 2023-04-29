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  4. Uçankuş TV'nin sahibi Can Tanrıyar tutuklanarak cezaevine gönderildi

Uçankuş TV'nin sahibi Can Tanrıyar tutuklanarak cezaevine gönderildi

29.04.2023 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada çektiği görüntüleri paylaşan Muhammed Yakut'a bilgi sızdırdığı iddiası ile hakkında soruşturma başlatıldıktan sonra gözaltına alınan Uçankuş TV'nin sahibi Can Tanrıyar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uçankuş TV'nin sahibi Can Tanrıyar tutuklanarak cezaevine gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Muhammed Yakut adlı şüphelinin yapmış olduğu suç içerikli video paylaşımlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Hüseyin Can Tanrıyar’ın şüpheli Muhammed Yakut’a video paylaşımlarında kullanması için bilgi, belge, fotoğraf gibi aktarımlarda bulunduğu tespit edilmişti. Ayrıca, şüphelilerin video paylaşım süreci ve öncesinde birlikte hareket ettiklerine yönelik tespitler de yapılmıştı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheli Tanrıyar’ın şüpheli Yakut ile birlikte fikir ve eylem birliği içerisinde müşteki bir başka şahsa yönelik ’nitelikli yağmaya teşebbüs’ eyleminde bulunduğu da soruşturma kapsamında belirlenmişti. Söz konusu tespitler kapsamında Tanrıyar hakkında gözaltı kararı verilmişti. Tanrıyar Beşiktaş’ta bulunan evinden geçtiğimiz günlerde polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

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Can Tanrıyar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüpheli, savcılıkta verdiği ifadenin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA-DHA)

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Can Tanrıyar

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