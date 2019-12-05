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UCM Savcılığı Myanmar'ın savaş suçlarıyla ilgili soruşturmasını başlattığını duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 16:21 | Son Güncelleme

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılık Ofisi, Myanmar'ın işlediği savaş suçlarıyla ilgili geçen yıl başlatılan ön incelemenin tamamlandığını ve 14 Kasım 2019'da ön inceleme dairesinin verdiği kararın akabinde soruşturmaya başlandığını açıkladı

LAHEY (AA) - Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılık Ofisi, Myanmar’ın işlediği savaş suçlarıyla ilgili geçen yıl başlatılan ön incelemenin tamamlandığını ve 14 Kasım 2019'da ön inceleme dairesinin verdiği kararın akabinde soruşturmaya başlandığını duyurdu.
UCM Savcılık Ofisi, 9 ülkeye ilişkin ön inceleme çalışmalarını anlatan 2019 yılı raporunu yayımladı.
Raporun Bangladeş/Myanmar bölümünde, ön incelemenin tamamlandığı ve soruşturma aşamasına geçildiği ifade edilirken, Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen zorla göç ettirme ve diğer suçların faillerinin cezalandırılması için soruşturmanın adil, tarafsız ve bağımsız bir şekilde yürütüleceğini belirtildi.
Başsavcısı Fatou Bensuda, 4 Temmuz 2019'da Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçlarla ilgili soruşturma talebinde bulunmuş, ön inceleme dairesi savcının soruşturma talebini 14 Kasım 2019 tarihli kararında onaylamıştı.
Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.
Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.
Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.
Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.
BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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Myanmar Bangladeş Uluslararası Ceza Mahkemesi Rohingya Uluslararası Ceza Mahkemesi

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