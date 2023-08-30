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  4. Ücretsiz ders kitaplarını hurdacılara sattıkları iddia edilmişti! MEB harekete geçti

Ücretsiz ders kitaplarını hurdacılara sattıkları iddia edilmişti! MEB harekete geçti

30.08.2023 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ücretsiz ders kitaplarını öğrencilere ulaştırmadığı iddialarının üzerine harekete geçti. Konuyla ilgili inceleme başlatan MEB, valiliklerden, tüm özel okulların 5 Eylül 2023 Salı günü mesai bitimine kadar "MEBBİS Kitap Seçim Modülü" üzerinden kitap taleplerini güncellemelerini sağlamasını istedi. Bakanlık ayrıca özel okullara, talep ettikleri ücretsiz ders kitaplarının derslerde aktif kullanılması talimatını da verdi.

Ücretsiz ders kitaplarını hurdacılara sattıkları iddia edilmişti! MEB harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi ve özel okullara dağıtımı yapılan ücretsiz ders kitaplarının, bazı özel okullarda öğrencilere dağıtımı yapılmadan veya derslerde hiç kullanılmadan hurda kağıt olarak elden çıkarıldığına dair haberlerin ardından inceleme başlatıldı, konuyla ilgili bir dizi tedbir alındı.

Özel okullara gönderilen yazıda bu fiili işlediği tespit edilen kurumlar hakkında 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 7'nci maddesi doğrultusunda işlem yapılacağı belirtildi.

Özel okullara, talep ettikleri ücretsiz ders kitaplarının derslerde aktif kullanılması gerektiği talimatı verilen yazıda, "Bakanlığımızdan ücretsiz ders kitabı talebinde bulunan tüm okulların ders dönemi sonunda bu kitapları il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim etmeleri yazılı olarak kurumlara bildirilmiştir." ifadesine yer verildi.

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Bakanlık, valiliklere de, tüm özel okulların, 5 Eylül 2023 Salı günü mesai bitimine kadar "MEBBİS Kitap Seçim Modülü" üzerinden her sınıf seviyesinde ve ders bazlı olarak kitap taleplerini güncelleyerek, gerçek taleplerinin yenilenmesini sağlamaları talimatını verdi.

İLAVE ÜCRET ALDIĞI BELİRLENEN OKULLARA İNCELEME

MEB'in, özel okullara gönderdiği yazıda ayrıca, özel okulların eğitim ve diğer ücretleri her yıl mayıs sonuna kadar ilan ederek Bakanlığın ilgili veri tabanına kaydettiği ve kamuoyuna duyurduğu hatırlatılarak bunların üzerinde ilave ücret aldığı tespit edilenlerle ilgili de gerekli incelemelerin yürütüleceği ifade edildi. (AA)

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