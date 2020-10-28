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Uçuğu bir günde yok ediyor! Domates suyu, süt ve...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Dudakta çıkan uçuk, oldukça ağrılı ve acı vericidir. Bu acının yanı sıra görüntüsüyle de rahatsız edicidir. Vücudun farklı yerlerinde de kendisini gösteren uçuktan kurtulmak için ne yapmalı? İşte uçuktan hızlı bir şekilde kurtulmanıza yardımcı olacak yöntemler.

Uçuğu bir günde yok ediyor! Domates suyu, süt ve...

Vücudun çeşitli bölgelerinde çıkan uçuktan kurtulmak için doğal yöntemleri denemelisiniz. Üstelik bahsedeceğimiz bu tarifler sayesinde uçuktan kısa sürede kurtulabilirsiniz.

Uçuk; stres, üzüntü, yorgunluk ve ateşli hastalıklar gibi nedenler ardından kendisini gösterir. Genellikle ağız bölgesinde meydana gelir. Vücut direnci düştüğünde meydana gelen uçuklardan kurtulmak için doğal tariflere yönelebilirsiniz.

DOMATES SUYU

Domates suyu, uçuğun hızlı bir şekilde kurumasına yardımcı olur. Aloe vera iyi bir antioksidan kaynağıdır ve bu sayede uçuğa neden olan enfeksiyonu yok eder. Uçuk olan bölgeye önce birkaç damla domates suyu sürün. Ardından aloe verayı sürebilirsiniz.

MİSKET LİMONU

Misket limonu anti bakteriyel ve antiviral özelliklere sahiptir. Bu sayede mikroplarla savaşır ve onları yok eder. Günde 3 kere uçuk olan bölgeye misket limonu sürün.

SÜT

Bir parça pamuğu ılık süte batırın. Uçuk olan bölgeye pamukla tampon yapın. Bölgeyi hemen yıkamayın.

MEYAN ŞEKERİ

Meyan kökünün içeriğinde olan gliserizin isimli asit, büyüyen ve gelişen virüsleri durdurur ve yaralara karşı saldırıya geçer. Meyan kökü tozu ile suyu biraz karıştırın, macun kıvamına gelsin, sonra da direkt olarak yaraya sürün.

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