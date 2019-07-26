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Uçuk virüsü kanserle ilişkilendiriliyor, peki ne kadar doğru?

Doç. Dr. A.Taner Usta Doç. Dr. A.Taner Usta
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 26.07.2019 10:23 | Son Güncelleme

Uçuk hastalığı olarak da bilinen herpes simpleksin aslında 8 farklı türü bulunuyor. En çok rastlanan türleri ise ağız ve burun çevresinde meydana gelen HSV 1, genital bölgede meydana gelen HSV 2’dir.

Uçuk virüsü kanserle ilişkilendiriliyor, peki ne kadar doğru?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta, herpes enfeksiyonları hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulunurken, bu virüsün kanserle ilişkilendirilmesi konusunda da tüm merak edilenleri bizler için açıkladı.

DİĞER VİRÜSLERDEN FARKLI: HSV (Herpes Simplex Virus)

HSV; diğerlerinden farklı belirtilerin ortaya çıkmasına neden olmakta ve daha fazla ağrı yapmaktadır. Herpes virüsü genel olarak bulunduğu yerde içi su dolu kabarcıkların meydana gelmesine neden olur. Temas ile bulaşan bu virüslerin meydana getirdiği su dolu kabarcıklar zaman içerisinde ortadan kaybolur.

Genital bölgede meydana gelen rahatsızlıklarda ise benzer şekilde cinsel yolla bulaşan başka rahatsızlıklara da yakalanmış olunabilir. HSV virüsü yerleştiği vücutta ömür boyu kalır ve zaman zaman rahatsızlıkları tekrar eder.

HERPES VE KANSER ARASINDAKİ İLİŞKİ

Herpes virüsüne oldukça sık rastlanılır. Bu virüs vücuda yaklaşık 5 yaşında yerleşir ve ondan sonra vücutta kalır. Bu nedenle tedavi yöntemleri virüsü öldürmeye yönelik değil ortaya çıkan rahatsızlıkları gidermeye yöneliktir.

Her ne kadar halk arasında uçuk, zaman zaman kanser ile ilişkilendirilse de aslında bu iki rahatsızlık arasında herhangi bir ilişki bulunmaz. Hatta son yapılan araştırmalarda kanseri ortadan kaldırmak için genetiği değiştirilmiş herpes virüsü kullanılıyor. Tümörün içerisine enjekte edilen herpes virüsü çoğalırken tümörü oluşturan hücreleri de öldürdüğü için tedavide kullanılabilir.

HERPES ENFEKSİYONU NASIL ORTAYA ÇIKAR?

Herpes virüsü sürekli olarak vücutta bulunur, ancak etkileri sadece bazı zamanlarda meydana gelir. Beslenme yetersizliğinde, aşırı miktarda A vitamini alındığında, alkol tüketiminde ve stresli dönemlerde herpes virüsleri enfeksiyon oluşmasına sebebiyet veriyor.

Bu gibi enfeksiyonları az yaşamak için öncelikle kişisel hijyene özen göstermek gerekir. Herpes enfeksiyonu temel olarak bağışıklık sisteminin zayıf kaldığı durumlarda kendini gösterir. Bundan dolayı beslenmeye ve bağışıklık sistemini güçlü tutmaya özen gösterilmeli.

Herpes enfeksiyonu yaklaşık 20 güne kadar sürer. Genital bölgede ortaya çıkan enfeksiyonlar, ağrılı cinsel ilişki ve akıntı gibi şikayetler ile birlikte görülebilir. Özellikle enfeksiyonun görüldüğü durumlarda genital bölgenin hijyenine ekstra dikkat etmek gerekir.

Doç. Dr. Taner Usta
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

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Anahtar Kelimeler:
uçuk virüsü herpes simpleks

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