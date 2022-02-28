Uçuktan bir gecede kurtulabilirsiniz!

Uçuk herpes simplex virüsüne maruz kaldıktan sonra ortaya çıkan viral bir enfeksiyondur. Ciltte ağrılı kırmızı veya beyaz kabarcıklı yaralara neden olmaktadır. Uçuk virüsü alındıktan sonra ömür boyu vücutta kalmaktadır. Uçuğun çıkmasını önlemek için beslenme düzeninizi daha sağlıklı hale getirerek bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz. Uçuğun kesin bir tedavisi bulunmamaktadır fakat uçuğun çıkacağı anlaşıldığı anda uygulanan bazı yöntemler ile uçuğun daha hızlı iyileşmesi sağlanabilmektedir.

UÇUĞUN BELİRTİLERİ

• Kaşıntı

• Ateş

• Dudaklarda karıncalanma

• Dudaklarda ve ağızda kuru veya tahriş olmuş cilt

• Dudaklarda, diş etlerinde, ağzın çatısında veya yanakların içinde küçük kabarcıklar

• Şişmiş lenf bezleri

• Kas ağrısı

• Deride su toplaması

• Kızarıklık

UÇUĞU GEÇİRECEK YÖNTEMLER

Uçuk çıktıktan sonra o bölgeye fazla temas etmemek gerekmektedir. Uçuklu bölgeye çıplak elle dokunulması uçuğun mikrop kapmasına, uçuklu alanın büyümesine ve daha geç iyileşmesine sebep olmaktadır. Uçuğun hızlı iyileşmesi için aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz.

ELMA SİRKESİ

Birçok faydası bulunan elma sirkesinin güçlü antioksidan özelliği bulunmaktadır. Vücudu virüslerden ve enfeksiyonlardan korur. Aktif virüsü öldürmeye yardımcı olur. Elma sirkesini uçuğu geçirmek için; Suyla seyreltin ve dudaklara pamuk ile uygulayın. Yaralar kaybolana kadar bunu birkaç kez tekrarlayın. Ayrıca gece boyunca yaraların üzerine sirkeye batırılmış bir pamuk topu bırakabilirsiniz.

SOĞUK VEYA SICAK KOMPRESLER

Uçuğun acılı ve kaşıntılı yaralarını iyileştirmek için o alana soğuk veya sıcak kompresler yapabilirsiniz. Uçuğun çıkacağını hissedeceğiniz ilk andan beri yapılan soğuk veya sıcak kompresler uçuğun çok daha hızlı iyileşmesini ve kabuk tutmamasını sağlayacaktır. Sıcak çay poşetleri de uçuğu geçirmede etkili yöntemler arasındadır.

SARIMSAK

Sarımsak bağışıklığı güçlendiren en etkili besinler arasındadır. Sarımsak birçok hastalığa iyi geldiği gibi uçuğu da hem önlemek hem de daha hızlı iyileştirmek için etkili çözümdür. Uçuk çıkmasını önlemek için bol bol sarımsak tüketebilirsiniz. Uçuğun çıkacağını anlayacağınız zaman ve uçuk çıktıktan sonra problemli alana sarımsak uygulayabilirsiniz. Bir sarımsağı ince ince kıyın. Parçaları yaraların üzerine hafifçe bastırın. Yaranın boyutuna bağlı olarak, yeni parçalarla birkaç kez tekrarlayın. Yanma hissedene kadar dudaklarınızda bırakın, ardından bölgeyi ılık suyla durulayın. Bu yöntem acı verici olabilir, ancak hızlı bir çözümdür. Ancak dikkat edin, sarımsak çok uzun süre tutulursa yanıklara neden olabilir.

UÇUCU YAĞLAR

Uçucu yağlar güçlü antiviral özelliğe sahiptirler. Dudaktaki uçukları geçirmek için uçuklu alanı temizleyerek o alana kulak çubuğu sayesinde uçucu yağ uygulayabilirsiniz. Bu uygulamayı günde birkaç defa tekrar edebilirsiniz. Bu sayede uçuğunuz kabuk bağlayamayacaktır. Uçuk için en uygun uçucu

yağlar nane yağı, çay ağacı yağı, kekik yağı ve okaliptüs yağıdır.

ALEO VERA

Cilt için yararlı olan ve pek çok bileşen içeren aloe vera da uçuğun kısa sürede kurumasına yardımcı olur. 1 çay kaşığı aloe vera jelini uçuğun üzerine masaj yaparak yayın.

PROPOLİS

Propolis antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahiptir. Ağrı ve yanma hissini ve kaşıntıyı etkili bir şekilde giderir. Uçuk bölgesine günde birkaç kez

propolis uygulayabilirsiniz

DİŞ MACUNU

Uçuğu geçirme konusunda halk arasında en bilinen yöntemlerden biri diş macunudur. Uçuklu bölgeye ince bir tabaka halinde uygulanan diş macunu uçuğun daha hızlı kurumasını sağlayacaktır.



