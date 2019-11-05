Uçum: "İnfaz rejimini tatminkar hale getirmek asli hedef"

Ceza adalet sisteminin soruşturma ve kovuşturma kadar önemli bir boyutu ve aşamasının da "infaz rejimi" olduğuna dikkati çeken Uçum, "Soruşturma, kovuşturma süreçlerinin ve cezaların adil olması kadar infaz rejiminin de adil olması gerekir." diye konuştu.

Bu kapsamda Ceza Hukuku Çalışma Grubunun ikinci toplantılarının konusunu infaz rejimi olarak belirlediklerini ifade eden Uçum, toplantı gündemine ilişkin Adalet Bakanlığınca bir sunum yapılacağını, ardından katılımcıların görüş, öneri ve yaklaşımlarını aktaracaklarını belirtti.

Uçum, bunun için yapılması gereken hedefleri şöyle sıraladı:

"Suç ve cezada orantılılık-ölçülülük ilkelerine uygun bir infaz dengesi kurulması, topluma kazandırma amacına yönelik infaz uygulamasının geliştirilmesi ve güçlendirmesi, örneğin bu bağlamda iş yurtlarının yaygınlaştırması ve güçlendirilmesi. Mevcut kalabalıklaşma sorununu çözdükten sonra cezaevlerinin kapasitelerine uygun olarak kullanılması ve ihtiyaç oldukça kapasiteleri geliştirilerek yeni bir kalabalıklaşma sorununa imkan verilmemesi. Cezaevlerinin mekansal ve diğer yaşam koşulları açısından insancıl standartlarını her zaman geliştirme hedefiyle hareket edilmesi. Sonuç olarak, infaz rejimini mahkumlar açısından daha adil ve mağdurlar açısından daha tatminkar hale getirmek asli hedeftir."

Mehmet Uçum, bu hedeflere ulaşmak için hem düzenleyici yasama ve yürütme işlemlerine hem idari kararlara hem de proje bazlı çalışmalara ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanımızın hükümet programına ve talimatına uygun olarak gerek Adalet Bakanımız ve gerekse Bakanlığımız bu alanlarda çok yoğun bir faaliyet içindedir. Hukuk Politikaları Kurulu olarak da bu faaliyetlere destek vermek bizim görevimizdir. " şeklinde konuştu.