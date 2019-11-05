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Uçum: "İnfaz rejimini tatminkar hale getirmek asli hedef"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 17:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum: - "İnfaz rejimini mahkumlar açısından daha adil ve mağdurlar açısından daha tatminkar hale getirmek asli hedeftir" - "Soruşturma, kovuşturma süreçlerinin ve cezaların adil olması kadar infaz rejiminin de adil olması gerekir"

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, "İnfaz rejimini mahkumlar açısından daha adil ve mağdurlar açısından daha tatminkar hale getirmek asli hedeftir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Ceza Hukuku Çalışma Grubunca "Ceza İnfaz Rejimi" konulu çalıştay, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirildi.

Uçum, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, kurul olarak hukukun çeşitli alanlarında oluşturdukları çalışma gruplarıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Bu kapsamda Ceza Hukuku Çalışma Grubunun ikinci toplantılarının konusunu infaz rejimi olarak belirlediklerini ifade eden Uçum, toplantı gündemine ilişkin Adalet Bakanlığınca bir sunum yapılacağını, ardından katılımcıların görüş, öneri ve yaklaşımlarını aktaracaklarını belirtti.

Uçum, ceza infaz rejimi hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Adil bir ceza adalet sistemine tam ulaşmak gibi bir hedefle yola çıkmış durumdayız." ifadesini kullandı.

Ceza adalet sisteminin soruşturma ve kovuşturma kadar önemli bir boyutu ve aşamasının da "infaz rejimi" olduğuna dikkati çeken Uçum, "Soruşturma, kovuşturma süreçlerinin ve cezaların adil olması kadar infaz rejiminin de adil olması gerekir." diye konuştu.

Uçum, bunun için yapılması gereken hedefleri şöyle sıraladı:

"Suç ve cezada orantılılık-ölçülülük ilkelerine uygun bir infaz dengesi kurulması, topluma kazandırma amacına yönelik infaz uygulamasının geliştirilmesi ve güçlendirmesi, örneğin bu bağlamda iş yurtlarının yaygınlaştırması ve güçlendirilmesi. Mevcut kalabalıklaşma sorununu çözdükten sonra cezaevlerinin kapasitelerine uygun olarak kullanılması ve ihtiyaç oldukça kapasiteleri geliştirilerek yeni bir kalabalıklaşma sorununa imkan verilmemesi. Cezaevlerinin mekansal ve diğer yaşam koşulları açısından insancıl standartlarını her zaman geliştirme hedefiyle hareket edilmesi. Sonuç olarak, infaz rejimini mahkumlar açısından daha adil ve mağdurlar açısından daha tatminkar hale getirmek asli hedeftir."

Mehmet Uçum, bu hedeflere ulaşmak için hem düzenleyici yasama ve yürütme işlemlerine hem idari kararlara hem de proje bazlı çalışmalara ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanımızın hükümet programına ve talimatına uygun olarak gerek Adalet Bakanımız ve gerekse Bakanlığımız bu alanlarda çok yoğun bir faaliyet içindedir. Hukuk Politikaları Kurulu olarak da bu faaliyetlere destek vermek bizim görevimizdir. " şeklinde konuştu.

Bu nedenle çalışmalara fikri destek sağlamak, politika oluşturulmasına katkıda bulunmak, öneri ve yaklaşımlar geliştirmek için kurul bünyesinde Ceza Hukuku Çalışma grubunun oluşturulduğunu anımsatan Uçum, yapılacak toplantının verimli ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Toplantıya Kurul Üyeleri ile yüksek yargı organlarının temsilcileri, akademisyenler, ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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Ceza İnfaz Rejim Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet U

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