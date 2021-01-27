Üçüncü ittifak mı geliyor? Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan flaş açıklama

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlenen "Ocak ayı İl Başkanları Toplantısı" öncesinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

Türkiye'de halkın en önemli gündeminin geçim sıkıntısı ve ekonomi olduğunu dile getiren Erbakan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın "Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapsamında 2020'de ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 291 bin aileye nakdi ve ayni yardım yapıldığı" açıklamasını hatırlatarak, "Eğer siz 19 senelik iktidarınızın sonunda hala Türkiye'nin en önde gelen şehrinde erzak dağıtmak zorunda kalıyorsanız, burada bir sıkıntı var demektir." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında faaliyetleri kısıtlanan esnafa yapılan nakit yardımının artırılarak sürdürülmesinin önemine dikkati çeken Erbakan, lokanta ve kafelerin de müşterilerini HES kodu ile kabul etmeleri şartıyla açılması gerektiğini belirtti.

YENİ BİR İTTİFAK MI GELİYOR?

Örgütlenme çalışmalarını 81 il ve 900'den fazla ilçede tamamladıklarını, üye sayısında 100 bini aştıklarını anlatan Erbakan, "Biz, seçime girme yeterliliğini en kısa süre içerisinde ve milletvekili transferiyle değil, bileğinin hakkıyla kazanan bir partiyiz." ifadesini kullandı. Fatih Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü: