HABER

Uçurum kenarında 6 gündür mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 13:23 | Son Güncelleme

BURDUR'da Süleyman Çağaç'ın, otlatmaya dağlık alana çıkan ve uçurum kıyısında 6 gündür aç ve susuz mahsur kalan 2 keçisi jandarma ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Uçurum kenarında 6 gündür mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da Süleyman Çağaç'ın, otlatmaya dağlık alana çıkan ve uçurum kıyısında 6 gündür aç ve susuz mahsur kalan 2 keçisi jandarma ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Kocapınar Köyü'nde oturan Süleyman Çağaç'a ait 4 keçi, 6 gün önce Poyam Yolu Mevkisi'nde kayalık alanda mahsur kaldı. Süleyman Çağaç, kendi imkanlarıyla keçilerden 2'sini kurtardı. Daha aşağıda bulunan 2 keçisini ise uzun süre uğraşmasına rağmen kurtaramayan Süleyman Çağaç, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden yardım istedi. Dağlık alana gelerek inceleme yapan AFAD ekipleri keçilerin bulunduğu uçurum kenarındaki sarp kayalıklara hayati risk nedeniyle inemedi. Bu nedenle de keçileri kurtarma operasyonu yapılamadı.
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün Kocapınar köyüne giderek keçileri mahsur kaldıkları yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Keçilerin yamaçtan aşağı inebileceği bir nokta belirleyen ekipler, hayvanları buradan indirerek Süleyman Çağaç'a teslim etti. Süleyman Çağaç jandarma ekiplerine teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Uçurum kenarında 6 gündür mahsur kalan 2 keçi kurtarıldıUçurum kenarında 6 gündür mahsur kalan 2 keçi kurtarıldıUçurum kenarında 6 gündür mahsur kalan 2 keçi kurtarıldıUçurum kenarında 6 gündür mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Bisikletle dünya turuna çıkan İngiliz arkadaşlar, Beyşehir’deBisikletle dünya turuna çıkan İngiliz arkadaşlar, Beyşehir’de
Elektrikli bisikletle tehlikeli yolculukElektrikli bisikletle tehlikeli yolculuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güneşin en güzel halini görmek için Nemrut Dağı'na çıktılar

Güneşin en güzel hali! Görmek için oraya akın ettiler

Nazmi Mete Cantürk'ün ev hapsi kaldırıldı!

Flaş gelişme! Ev hapsi kaldırıldı

Nemrut Dağı'na zorlu yolculuk

Her gün bu yolu geçiyorlar! Tam 15 kilometre boyunca...

İzmir'de akılalmaz olay! "Bunun adı Vandalizmdir"

İzmir'de akılalmaz olay! "Bunun adı Vandalizmdir"

TSK'dan Anıtkabir açıklaması!

TSK'dan Anıtkabir açıklaması!

Cadde ortasında feci anlar! Saniye saniye görüntülendi

Cadde ortasında feci anlar! Kimse bakamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.