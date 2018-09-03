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Uçurumda mahsur kalan kadın için ekipler seferber oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 02:46 | Son Güncelleme

Bolu'da uçurumda mahsur kalan ve psikolojik sorunları bulunan kadın AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışması ve olay yerine çağrılan psikoloğun katkılarıyla kurtarıldı

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde, uçurumda mahsur kalan ve psikolojik sorunları bulunan kadın, AFAD ve UMKE ekiplerinin 12 saatlik çalışması ve olay yerine çağrılan psikoloğun çabaları sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Belen köyünde yaşayan ve psikolojik sorunları bulunan 44 yaşındaki Necla Çınar, sabah saatlerinde evinden çıkarak köy çevresindeki kayalık alana gitti.

Bir süre sonra Çınar'dan haber alamayan yakınları, jandarmadan yardım istedi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri köyün çevresinde bulunan ormanlık ve kayalık alanda arama çalışmasına başladı. Bu esnada bölgedeki derede balık avlayan kişiler, Çınar'ı gördüklerini bildirdi.

Söz konusu kişilerin tarif ettiği bölgeye gelen jandarma ekipleri kadını bulamayınca AFAD ve UMKE ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, Çınar'ın kayalık alanda ve yaklaşık 150 metre yükseklikteki bir uçurumda jandarma ve balıkçılardan saklandığını belirledi.

Psikolojik sorunları nedeniyle insanlardan uzak durduğu belirtilen kadını ikna edemeyen AFAD ve UMKE ekipleri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerinden yardım istedi.

Çınar, olay yerine gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen psikolog tarafından ikna edilmesinin ardından, yaklaşık 12 saat süren çabanın sonunda halatlarla uçurumdan çıkarıldı.

Ekipler tarafından ambulansa taşınan ve sağlık durumu iyi olan Çınar, Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine götürüldü.

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Bolu Kıbrısçık kurtarma çalışması uçurum

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