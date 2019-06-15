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Uçurumdan yuvarlanan inek, 3 saatte kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 13:48 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde 400 metrelik uçurumdan yuvarlanan inek, itfaiyenin 3 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Uçurumdan yuvarlanan inek, 3 saatte kurtarıldı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde 400 metrelik uçurumdan yuvarlanan inek, itfaiyenin 3 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.
Bünyan ilçesi Yağmurbeyli Mahallesi'ndeki tepelik alanda otlayan inek, dengesini kaybedince 400 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Çevredekiler itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, ineğin bulunduğu yeri tespit edip, kurtarma çalışması başlattı.
Çalılıkların arasında bulunan inek, halat bağlanıp iş makinesi ile yukarıya çekildi. 3 saat süren çalışmayla kurtarılan inek, veteriner kontrolünün ardından sahibine teslim edildi.
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Uçurumdan yuvarlanan inek, 3 saatte kurtarıldıUçurumdan yuvarlanan inek, 3 saatte kurtarıldı

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