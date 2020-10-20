Ucuz gösteriyor! Yapmayı hemen bırakmanız gereken 5 makyaj hilesi

Sonsuza dek ortadan kalkması gereken 5 güzellik trendi seçtik.
Çok fazla şey hiçbir işe yaramaz! Aşırı ağır ve yoğun dumanlı göz makyajı sadece sizi daha seksi göstermede başarısız olmakla kalmaz, gözlerinize çirkin bir görünüm kazandırır. Aslında böyle bir makyaj güzel yüzünüzü bozarak doğal olmayan ve agresif görünmesine neden olabilir.
Dolgun dudaklar her zaman arzu edilen bir şey oldu ancak dudak dolgusu her zamankinden daha popüler görünüyor. Aşırı dolgun dudak eğilimi ilk olarak, Kylie Jenner tarafından tanıtıldı. Ancak çoğu durumda ağzınızın doğal çizgisinin üzerine bir dudak kalemi uygulamak tamamen başarısız olmanıza neden olabilir. Dudak dolgunlaştırmada aşırıya kaçmayın aksi takdirde palyaço gibi görünmek olası.
Takmak kirpik, çekicilik katmanın harika bir yoludur ancak bu makyaj numarasının aşırı kullanımı felaket olabilir. Ne yazık ki, çok fazla kadın bunu en uç noktaya taşıdı. Takma kirpikleriniz, uçmaya hazır gibi veya göz kapaklarınızı aşağı indiriyor gibi görünmemelidir. En doğal görünen seti seçtiğinizden emin olun.
Güzel bir çift kaş, yüzünüzü çerçevelemek ve gözlerinizi ortaya çıkarmak için harika bir yoldur, ancak çok ince, çok karanlık veya çok kalın olduklarında olumsuz etki yaratabilirler. Kaşlarınızın mümkün olduğunca doğal görünmelerini sağlamaya çalışın.
Böyle bir makyaj podyumda veya moda dergilerinde işe yarayabilirken, gerçek hayatta genellikle kaba ve ucuz görünür. Bununla birlikte, çoğu durumda, burlesque, vamp stiller, bayanların daha yaşlı görünmesine neden olarak görünümlerine agresiflik ve sertlik katar.
Her seferinde muhteşem görünmenin dört basit kuralı:
Doğal ol
Minimal makyaj kullanın
En iyi özelliklerinizi vurgulayın
Ve tabii ki kendinize güvenin!
Bu temel makyaj kurallarına uyarsanız, gerçek güzelliğin anahtarını elinizde tutarsınız.
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