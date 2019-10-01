"Üçüz nineler"den ikisi artık birbirine daha bağlı

Nineler, her buluşmalarında birbirlerine sarılıp mutluluktan hem ağlıyor hem de gülüyor.

Vefat eden kardeşi Hayriye gibi hiç evlenmeyen Emriye Sarı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın girişimleriyle yaptırılan evde yeğeniyle yaşıyor.

Ölümüne çok üzüldükleri kardeşlerini unutamayan Hacer ve Emriye Sarı, anılarını birbirlerine anlatarak acılarını bir nebze olsun dindirmeye çalışıyor.

Dünyaya 89 yıl önce gelen üçüzler Hacer, Emriye ve Hayriye Sarı, acısı ve tatlısıyla tüm yaşamlarını paylaştı. Sempatik tavırları ve birbirlerine bağlılıklarıyla bilinen üçüz ninelerden Hayriye Sarı, ilik kanseri nedeniyle Kasım 2016'da hayatını kaybetti.

EYÜP ELEVLİ - Ordu'da bağlılıklarıyla tanınan üçüz ninelerden hayatta olan Hacer ve Emriye Sarı, kardeşlerinin vefatının ardından birbirlerine daha sıkı sarılıyor.

Her zor işi birlikte yaptıklarını anlatan Sarı, "Evvelden merkeze gitsek araba neredeydi? Yük taşı, odun götür ve para al. Öte berini, yiyeceğini al ve eve gel. Yalıköy Mahallesi'nin çarşısından buraya. Deresi, tepesi var. Bayağı yol var ve yürüyorduk." dedi.

Kardeşleriyle birbirlerini çok sevdiklerini ve her şeyi beraber yaptıklarını belirten Sarı, şöyle konuştu:

"Üçümüz de nereye gittiysek hep bir arada gittik. Yüke gittik, sırtımızdan binlerce yük geldi geçti. Odun, çalı taşıdık, mal baktık. Mısır üretiyorduk. Üçümüz bir yola gidiyorduk. Hiç birbirimizin elinden çıkmazdık. Hiç birbirimize kötülük yapmazdık. Hep bir yoldan, bir izden, bir işten... Hiçbir zaman birbirimize kötü söz söylemezdik. Böyle her zaman öper severdik. Biz bacıyız, öz bacı. Annemin 6 kızı vardı, 3'ü öldü. Geride de 3 tane kaldık."

Vefat eden kardeşini çok özlediğini ifade eden Sarı, kardeşinin fotoğraflarına bakarak hasret giderdiklerini söyledi.

Birbirlerine sevgilerini Allah'a borçlu olduklarını dile getiren Sarı, "Cenab-ı Allah bizi böyle yaratmış." ifadesini kullandı.