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"Üçüz nineler"den ikisi artık birbirine daha bağlı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 11:12 | Son Güncelleme

Sempatik tavırları ve bağlılıklarıyla tanınan Ordulu üçüz ninelerden Hacer ve Emriye Sarı, kaybettikleri kardeşlerinin ardından birbirlerine daha sıkı sarılarak yaşamlarını sürdürüyor - Emriye Sarı: - "Hiç birbirimize kötülük yapmazdık. Her zaman öper severdik" - Hacer Sarı: - "Birbirimize sahip çıkmadan duramayız. Bir gün görmesem 'Acaba nerede' diyorum. Sürekli birbirimizi arıyoruz"

EYÜP ELEVLİ - Ordu'da bağlılıklarıyla tanınan üçüz ninelerden hayatta olan Hacer ve Emriye Sarı, kardeşlerinin vefatının ardından birbirlerine daha sıkı sarılıyor.

Dünyaya 89 yıl önce gelen üçüzler Hacer, Emriye ve Hayriye Sarı, acısı ve tatlısıyla tüm yaşamlarını paylaştı. Sempatik tavırları ve birbirlerine bağlılıklarıyla bilinen üçüz ninelerden Hayriye Sarı, ilik kanseri nedeniyle Kasım 2016'da hayatını kaybetti.

Ölümüne çok üzüldükleri kardeşlerini unutamayan Hacer ve Emriye Sarı, anılarını birbirlerine anlatarak acılarını bir nebze olsun dindirmeye çalışıyor.

Perşembe ilçesi Yazlık Mahallesi'nde yaşamlarını sürdüren kardeşlerden Hacer Sarı, kısa süre önce kalçasına protez takılmasının ardından kızıyla birlikte kalıyor.

Vefat eden kardeşi Hayriye gibi hiç evlenmeyen Emriye Sarı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın girişimleriyle yaptırılan evde yeğeniyle yaşıyor.

Nineler, her buluşmalarında birbirlerine sarılıp mutluluktan hem ağlıyor hem de gülüyor.

Emriye Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyaya üçüz geldiklerini, bir kardeşlerinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Her zor işi birlikte yaptıklarını anlatan Sarı, "Evvelden merkeze gitsek araba neredeydi? Yük taşı, odun götür ve para al. Öte berini, yiyeceğini al ve eve gel. Yalıköy Mahallesi'nin çarşısından buraya. Deresi, tepesi var. Bayağı yol var ve yürüyorduk." dedi.

Kardeşleriyle birbirlerini çok sevdiklerini ve her şeyi beraber yaptıklarını belirten Sarı, şöyle konuştu:

"Üçümüz de nereye gittiysek hep bir arada gittik. Yüke gittik, sırtımızdan binlerce yük geldi geçti. Odun, çalı taşıdık, mal baktık. Mısır üretiyorduk. Üçümüz bir yola gidiyorduk. Hiç birbirimizin elinden çıkmazdık. Hiç birbirimize kötülük yapmazdık. Hep bir yoldan, bir izden, bir işten... Hiçbir zaman birbirimize kötü söz söylemezdik. Böyle her zaman öper severdik. Biz bacıyız, öz bacı. Annemin 6 kızı vardı, 3'ü öldü. Geride de 3 tane kaldık."

Vefat eden kardeşini çok özlediğini ifade eden Sarı, kardeşinin fotoğraflarına bakarak hasret giderdiklerini söyledi.

Birbirlerine sevgilerini Allah'a borçlu olduklarını dile getiren Sarı, "Cenab-ı Allah bizi böyle yaratmış." ifadesini kullandı.

Sarı, yaşına rağmen belli başlı işleri yapabildiğini, odun da kestiğini kaydetti.

- "Birbirimizden ayrılmayız"

Hacer Sarı ise yaşamını, her işini kardeşleriyle yaparak geçirdiğini belirterek, "Ne görsek beraber gördük, nereye gitsek beraber gittik. Birimizin yaptığı diğerimizle aynı, hiç fark etmez." diye konuştu.

"Biz birbirimizden ayrılmayız." diyen Sarı, vefat eden kardeşinin arkasından çok ağladığını anlattı.

Sarı, şimdi kardeşi Emriye ile birbirlerine tutunduklarını vurgulayarak, "Birbirimize sahip çıkmadan duramayız. Bir gün görmesem, 'Acaba nerede?' diyorum. Sürekli birbirimizi arıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Hacer ve Emriye Sarı Hayriye Sarı ordu Üçüz nine

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