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Ucuz sterlin almak isterken 50 bin lira dolandırıldı: Canım sağ olsun

28.04.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 64 yaşındaki Katip Karadağ ucuz sterlin almak isterken 50 bin lira dolandırıldı. Polise giderek şikayetçi olan Karadağ, ''Bir süre önce 158 bin liraya otomobilimi satmıştım. 100 bin lirasını oğluma, 8 bin lirasını da borçlarım için kullandım. 50 bin lirayı ise bankaya koymuştum. O para dolandırıcılara gitti. Canım sağ olsun. Param gitti, canım da gidebilirdi. İnşallah en kısa sürede yakalanırlar" dedi.

Ucuz sterlin almak isterken 50 bin lira dolandırıldı: Canım sağ olsun

İzmir'in Karabağlar'da fotoğraf stüdyosu işleten, evli ve 3 çocuk babası Katip Karadağ'ın dükkanına, daha önce adını bilmediği eski müşterilerinden biri geldi. Kendisini Emin Bozdağ olarak tanıtan kişi ile Karadağ, sohbet edip çay ve kahve içti. Bozdağ, daha sonra sık sık dükkana gelmeye başladı. Bir gelişinde kızının kanser hastası olduğunu söyleyen Bozdağ, tedavisi için 20 bin lira borç istedi. Ancak Karadağ, olumsuz cevap verdi.

KUYUMCUNUN UYARISINI DİNLEMEDİ

Son olarak 8 Nisan'da Karadağ'ın dükkanına yeniden gelen Bozdağ, iddiaya göre, bir arkadaşının çalıştığı gemide yüklü miktarda sterlin bulduğunu, ederinin altında kendisine satabileceğini, aradaki farkla kendisine de yardımcı olmasını istedi. İkna olan Katip Karadağ, Emin Bozdağ ve sterlinleri bulan arkadaşıyla buluşmayı kabul etti. Buluşmada Bozdağ ve arkadaşı, 20'lik banknotların bulunduğu sterlin dolu çantadan Karadağ'ın bir örnek almasına izin verdi. Aldığı sterlini kuyumcuya götüren Karadağ, gerçek olduğunu öğrendi. Ancak durumdan şüphelenen kuyumcunun 'dolandırıcılık' uyarısını dinlemeyen Karadağ, bu defa 10 Nisan'da Torbalı ilçesi, Ayrancılar Mahallesi'nde Bozdağ ve arkadaşıyla buluşmak için randevulaştı.

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50 BİN LİRAYI ALARAK UZAKLAŞTI

Bankada aldığı 50 bin lirasını cebine koyan Katip Karadağ, her bir 20 sterlini piyasa değerinden 50 lira aşağıya almak üzere randevunun verildiği ıssız bir bölgedeki parka gitti. Burada Karadağ'ı, Emin Bozdağ karşıladı. Bozdağ, az ötede arkadaşının sterlin dolu çantayla beklediğini ve parayı getireceğini söyledi. Bozdağ, Karadağ'ın yanında getirdiği 50 bin lirayı alarak uzaklaştı. Bozdağ'ın uzun süre dönmemesi ile dolandırıldığını anlayan Karadağ, polise giderek şikayetçi oldu. Karadağ'ın dükkanındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 2 şüpheliyi bulmak için harekete geçti.

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'BAŞKALARI BENİM DURUMUMA DÜŞMESİN'

Katip Karadağ, şüphelilerden alacağı sterlinlerden elde edeceği karı, Bozdağ'ın hasta kızına vermeyi planladığını ancak iyiliğinin kurbanı olduğunu söyleyerek "Bir süre önce 158 bin liraya otomobilimi satmıştım. 100 bin lirasını oğluma, 8 bin lirasını da borçlarım için kullandım. 50 bin lirayı ise bankaya koymuştum. O para dolandırıcılara gitti. Başkaları benim düştüğüm duruma düşmesin. Canım sağ olsun. Param gitti, canım da gidebilirdi. İnşallah en kısa sürede yakalanırlar" dedi.

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(DHA)

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