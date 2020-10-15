Ucuz ve basit! Toza veda etmek için 13 inanılmaz numara!

Tozla daha hızlı ve verimli bir şekilde başa çıkmanıza yardımcı olacak birkaç tavsiye buldu. Bu arada, ucuz ve basitler!

ISLAK MENDİL

Klavyedeki toz, kırıntı ve lekelerden kurtulmak için tek yapmanız gereken hepsini silkelemek ve klavyeyi silmek. Sonuç harika. Sadece dizüstü bilgisayarınızın kapalı olduğundan emin olun.

YUMUŞATICI

Yüzeylerdeki tozlardan kurtulmak ve etkinin daha uzun süre kalıcı olmasını sağlamak için özel bir çözüm hazırlayabilirsiniz. 1 ölçü yumuşatıcı ve 4 ölçü su alın.

Karışımı bir püskürtücüye dökün ve gerektiğinde aynalar, cam masalar ve duşlar dahil olmak üzere istediğiniz her şeyi temizleyin. Aynı zamanda dizüstü bilgisayarınız veya TV ekranınız için de iyi bir şey.

KUMAŞ ELDİVEN

Ev işleri için bir çift yaygın kumaş eldiven, hassas yüzeyleri temizlemenize yardımcı olabilir. Örneğin, bir avizeyi, lambaları, cam aksesuarları ve heykelcikleri kolayca temizleyebilirsiniz. Kumaş toz toplar ve temizlik çok daha kolay hale gelir.

YUMUŞAK FIRÇALAR

Ulaşılması zor bazı yerleri temizlemek istiyorsanız, doğal kıllı fırçalar bunu sizin için kolaylaştırabilir. Örneğin, mobilya aksesuarlarını temizlemek için kullanabilirsiniz.