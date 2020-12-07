Bir otomobil sahibi olmak hepimizin hayali olabilir. Ancak Mercedes Benz CLK GTR modeline sahip olmak oldukça büyük bir hayal. Amerika'da bir otomobil sever hayalini ucuz yollu da olsa gerçekleştirmiş.

UCUZ YOLLU MERCEDES BENZ CLK GTR

Mercedes-Benz CLK GTR günümüze kadar üretilen en dikkat çekici otomobillerden olmuştur. İki tane prototipi haricinde üretimi sadece 28 birimle sınırlı kalmıştır. Peki Ucuz yollu Mercedes-Benz CLK GTR’a sahip olmak mümkün mü?

MERCEDES BENZ CLK GTR İLK ÇIKTIĞINDA NE KADARDI?

Mercedes-Benz CLK GTR, 1,5 milyon doların biraz üzerinde bir fiyat etiketine sahipti. Bu da onu daha orta gelirli aileler için erişilemez kılıyordu. Ancak, bir meraklı, CLK GTR'nin kendi versiyonunu ucuz bir yol ile yaratmaya karar verdi.

BUNDAN UCUZ MERCEDES BENZ CLK GTR YOK!

Bu modele ABD'de bir park yerinde rastlanıyor. Görünüşe göre W210 nesli E-Serisi modelinin üzerine gerçek CLK GTR argümanları takılarak taklit edilmeye çalışılmış. Otomobilin ön tarafında, CLK GTR'den esinlenen ve gerçek otomobilin hava deliklerini taklit eden yanlarda kesikler içeren bir tampon bulunuyor. Diğer yerlerde, otomobilde çok kollu jantlar ve bir dizi genişletilmiş yan etekler bulunuyor.