Bir otomobil sahibi olmak hepimizin hayali olabilir. Ancak Mercedes Benz CLK GTR modeline sahip olmak oldukça büyük bir hayal. Amerika'da bir otomobil sever hayalini ucuz yollu da olsa gerçekleştirmiş.
Mercedes-Benz CLK GTR günümüze kadar üretilen en dikkat çekici otomobillerden olmuştur. İki tane prototipi haricinde üretimi sadece 28 birimle sınırlı kalmıştır. Peki Ucuz yollu Mercedes-Benz CLK GTR’a sahip olmak mümkün mü?
Mercedes-Benz CLK GTR, 1,5 milyon doların biraz üzerinde bir fiyat etiketine sahipti. Bu da onu daha orta gelirli aileler için erişilemez kılıyordu. Ancak, bir meraklı, CLK GTR'nin kendi versiyonunu ucuz bir yol ile yaratmaya karar verdi.
Bu modele ABD'de bir park yerinde rastlanıyor. Görünüşe göre W210 nesli E-Serisi modelinin üzerine gerçek CLK GTR argümanları takılarak taklit edilmeye çalışılmış. Otomobilin ön tarafında, CLK GTR'den esinlenen ve gerçek otomobilin hava deliklerini taklit eden yanlarda kesikler içeren bir tampon bulunuyor. Diğer yerlerde, otomobilde çok kollu jantlar ve bir dizi genişletilmiş yan etekler bulunuyor.
Belki de en önemli değişiklikler arka tarafta olmuş. Arka kapılar iptal edilmiş ve standart modeldeki hava girişleri buraya entegre edilmiş. Büyük bir kanat da dahil olmak üzere yarış arabasından türetilen CLK GTR'ye çok benzeyen uzun bir kuyruk modele eklenmiş. Ek olarak yarış tipi yan aynalar da unutulmamış. Sizce bu uygulama nasıl olmuş?