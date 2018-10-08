UEFI kısmını hedef alan bir siber saldırı keşfedildi

ESET tarafından “LoJax” olarak adlandırılan bu rootkit, elde edilen tespitlere göre kötü şöhretli Sednit grubu tarafından kullanılıyor ve Balkanlar ile Doğu Avrupa’daki yüksek profilli hedeflere yöneliyor.

UEFI ve Rootkit nedir?

UEFI, bilgisayar düğmesine bastığınızda, işletim sistemi başlamadan hemen önce çalışıp sistemi ve çevre birimlerini çalışmaya hazır hale getiren temel yazılım bölümü olarak biliniyor. Eski cihazlarda BIOS olarak bilinen bu bölüm, genellikle sadece fiziksel erişim ile ulaşılabildiği için bugüne dek korumasız bırakılmıştı.

Fakat UEFI ile birlikte daha kolay bir şekilde uzaktan erişilebilir, dolayısıyla da siber suçlular açısından cazip bir saldırı hedefi haline geldi. Rootkit ise diğer yazılımların ulaşamadığı bölümlere kalıcı ve yasa dışı olarak ulaşmak için tasarlanmış zararlı yazılımlara verilen addır. Rootkit, tipik olarak kendi varlığını veya diğer başka zararlı yazılımları gizler.

UEFI rootkit nedir?

UEFI rootkitleri, siber saldırıların başlatılmasında oldukça güçlü ve tehlikeli birer araç olarak kullanılıyor. Tüm bilgisayara açılan kapının anahtarı olarak, işletim sisteminin yeniden yüklenmesi ya da sabit disk değişimi gibi güvenlik önlemlerini atlatabilmesiyle tespit edilmesi oldukça zordur.