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Ufuk Özkan'ın sağlık durumu nasıl? Başrolü bırakmak zorunda kaldı

20.07.2023 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Ufuk Özkan geçtiğimiz günlerde siroza yakalandığını duyurmuştu. Sosyal medyada bir hayli zayıfladığı fotoğraflar dolaşan oyuncu, kendi hesabından gerçek halini paylaşmıştı. Oyuncu başrolünü oynayacağı filmi bırakıp tedaviye başladı. İşte Ufuk Özkan'ın sağlık durumuna dair son bilgiler...

Ufuk Özkan‘ın 2. derecede siroz rahatsızlığı nedeniyle karaciğer nakli sırasına girdiği ortaya çıkmış, ünlü oyuncu için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca devreye girmişti.

Medipol Hastanesi’nde tedavi gören 48 yaşındaki Özkan’ın durumunun iyiye gittiği, her şey yolunda giderse organ nakline gerek kalmayacağı, ilaç tedavisine devam edeceği öğrenildi.

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Öte yandan Ersoy Güler‘in Ordu’da çekilen “Sağ Salim Ölü Ya Da Diri” filminin setine çıkmaya hazırlanırken aniden fenalaşan oyuncu sağlık sorunları nedeniyle hem bu filmde, hem de daha sonra başrol oynayacağı “Bahtsız Bahtiyar” filmlerinde çalışamayacak.

“Sağ Salim Ölü Ya Da Diri” filminde Ufuk Özkan’ın yerine #MuratKocacık rol alacak.

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