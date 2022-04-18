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  4. Üfürükçü hocanın foyası ortaya çıktı! Üç muskaya bin 800 lira

Üfürükçü hocanın foyası ortaya çıktı! Üç muskaya bin 800 lira

18.04.2022 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir kişi, annesinin psikolojik sorunlarını şifalı karışım ve muska ile gidereceğini söyleyen sahte hocaya binlerce lirasını kaptırdı. Üfürükçü sahte hocanın aynı yöntemle başkalarını da dolandırdığı ortaya çıkarken muskayla dolandırdığı anlar da kameralara yansıdı.

Üfürükçü hocanın foyası ortaya çıktı! Üç muskaya bin 800 lira

İstanbul'da Osman E. adlı üfürükçü sahte hoca, muska ve şifalı karışım vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdı. Kendisine başvuran bir kişi Osman E.'den şüphelendi. Aralarında çıkan tartışma üzerine polis olay yerine gelince Osman E.'yi gözaltına aldı. Başkalarını da aynı yöntemlerle dolandırdığı ortaya çıkan Osman E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kağıthane Nurtepe’de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, tekstil atölyesinde çalışan Cenk E., psikolojik sorunları olan annesi Sıdıka E.’nin iyileşmesi için çözüm yolları aramaya başladı. Bu sırada işyerinden tanıştığı Osman E. (48), Cenk E.’ye annesini dua okuyarak iyileştireceğini söyledi. Osman E., kendisine inanan Cenk E. ve çevresinde bulunanlardan çok miktarda para topladı. Cenk E., durumdan şüphelenerek bazı sorular sormaya başlayınca kendisini hoca olarak tanıtan Osman E. ile aralarında tartışma çıktı. Tartışma seslerini duyan vatandaşların aile içi şiddet ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları sorgulamada sahte hocanın foyasını ortaya çıkartarak gözaltına aldı.

“ŞİFALI KARIŞIM VERECEĞİM” DEYİP BAŞKALARINI DA DOLANDIRMIŞ

Kağıthane polisi, Osman E.’nin daha önce de yine kendisini hoca olarak tanıttığı Nuray T.‘yi 11 bin lira alarak “Şifalı karışım vereceğim” diyerek dolandırdığı belirlendi. Kadının Osman E.’ye üç muska karşılığında bin 800 lira para verdiği de öğrenildi.

ŞANTAJDAN KAYDI ÇIKAN SAHTE HOCA SERBEST KALDI

Kendisini hoca olarak tanıtan Osman E.’nin emniyet kayıtlarında “açıktan hırsızlık”, “şantaj” ve “kasten yaralama” suçlarından kaydı olduğu tespit edildi. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği’nde işlemleri tamamlanan Osman E., ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne teslim edildi. Burada “nitelikli dolandırıcılık” suçundan adli işlem yapılan Osman E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

MUSKA VERİP PARA ALDIĞI ANLAR KAMERADA

Öte yandan şahsın dolandırdığı bir kadına para karşılığı muska verdiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahısla kadının yan yana yürüdüğü sırada kadına cebinden bir şey çıkartıp verdiği ve kadından para aldığı görülüyor.

(İHA)

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