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Uganda 200 'çıplak mahkumun' peşine düştü

DÜNYA HABERLERİ  | 17.09.2020 11:24 | Son Güncelleme

Uganda’da polis; cezaevinden kaçan, cephaneliği yağmalayan ve ardından yakalanmamak için üniformalarını çıkaran 200’den fazla çıplak mahkûmun peşine düştü.

Uganda 200 'çıplak mahkumun' peşine düştü

Uganda’nın kuzeyindeki Moroto bölgesinde ordu kışlası yakınlarında dün yaşanan olayda 219 mahkûm, nöbetteki gardiyanı atlatarak cezaevinden firar etti. Kaçış sırasında mahkûmlarla güvenlik görevlileri arasında yaşanan silahlı çatışmada biri asker olmak üzere en az üç kişi yaşamını yitirdi.

Kaçarken cephaneden çok sayıda silah da alan mahkûmlar, yakalanmamak için sarı cezaevi üniformalarını çıkardı ve Moroto Dağı civarında kayıplara karıştı. Mahkûmların elinde en az 15 Kalaşnikof, 20 şarjör ve çok sayıda cephanelik olduğu düşünülüyor.

Ordu Sözcüsü Flavia Byekwaso, kaçan mahkûmların büyük çoğunluğunun cinayet, tecavüz ve hırsızlık gibi suçlardan hüküm giymiş kişiler olduğunu açıkladı.

“Bu çok geniş çaplı bir firar. Takip sürüyor” diyen Byekwaso, kaçan mahkûmların giysi bulabilmek için bölgedeki evlere baskın yapabilecekleri konusunda uyardı.

Bu, mart ayında koronavirüs salgını patlak verdiğinden bu yana Uganda’da yaşanan üçüncü firar oldu. Bir hayli kalabalık olan hapishanelerde virüse yakalanma korkusunun kaçmaya teşvik ettiği belirtiliyor.

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