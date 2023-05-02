Uganda'da kan donduran olay! Bakan, koruması tarafından öldürüldü

Uganda’da Çalışma, İstihdam ve Endüstriyel İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Charles Okello Engola, Uganda Ulusal Ordusu’na bağlı olan koruması tarafından vurularak öldürüldü. Saldırının Engola’nın başkent Kampala'daki konutunda gerçekleştiği aktarılarak, korumanın Engola’yı öldürmesinin ardından intihar ettiği açıklandı.

Korumanın Engola’yı neden vurduğu veya aralarında bir tartışma olup olmadığı henüz bilinmiyor. Görgü tanıkları ise, korumanın intihar etmeden önce sokakta dolaşarak havaya ateş ettiğini söyledi. Yerel kaynaklar, söz konusu olayda çok sayıda kişinin yaralanmış olabileceğine aktardı.

Uganda Parlamento Başkanı Anita Between yaptığı açıklamada, "Bu sabah, Engola'nın koruması tarafından vurulduğu ve ardından kendini vurduğuna dair üzücü bir haber aldım” dedi. (İHA)

