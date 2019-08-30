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Uganda’da 9 yaşındaki çocuk eboladan öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 14:18 | Son Güncelleme

Uganda sağlık yetkilileri, komşu ülke Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden ülkeye girdikten sonra ebola teşhisi konulan 9 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybettiğini söyledi.Uganda’ya Kongo’dan girdikten sonra ebola teşhisi konulan 9 yaşındaki kız çocuğu bugün hayatını kaybetti.

Uganda sağlık yetkilileri, komşu ülke Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden ülkeye girdikten sonra ebola teşhisi konulan 9 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybettiğini söyledi.
Uganda’ya Kongo’dan girdikten sonra ebola teşhisi konulan 9 yaşındaki kız çocuğu bugün hayatını kaybetti. Uganda’nın Demokratik Kongo’yla olan sınırında bulunan Kasese kasabası Sağlık Müdürü Yusuf Baseka, kız çocuğunun yerel saatle 08.00 sularında hayatını kaybettiğini bildirdi. Kongolu kız çocuğuna Çarşamba günü sınır kapısında teşhis konulmuş, toplumdan izole edilerek ebola tedavi ünitesine transfer edilmişti. Dr. Baseka, kız çocuğunun cesedinin bugün ilerleyen saatlerde Kongolu yetkililere teslim edileceğini bildirdi.

Uganda’da eboladan 4’üncü ölüm
Kongolu küçük kız, Uganda’da şimdiye kadar eboladan ölen 4’üncü kişi oldu. Haziran ayında Kongo’dan ülkeye giren bir ailenin 3 üyesine de ebola teşhisi konulmuş, aileden 2 kişi Uganda’da hayatını kaybederken, 1 kişi ise Kongo’ya döndükten sonra ebolaya yenik düşerek ölmüştü.
Uganda’da yetkililer, Ağustos 2018’de komşu ülke Kongo’da ebola salgınının patlak vermesinden bu yana büyük bir endişe yaşıyor.

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