Uganda’da çocukların oynadığı el bombası patladı: 4 çocuk öldü

Uganda’da çocukların bulduğu el bombası oyun oynadıkları sırada patladı. Patlama sonucu 4 çocuğun hayatını kaybettiği, 5 çocuğun yaralandığı belirtildi.

Uganda’nın kuzeyindeki Adjumani bölgesindeki yer alan Maaji II mülteci yerleşiminde facia yaşandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, çocukların çalılıkta bulduğu bir el bombasını eve götürdüğü ve bıçakla bombayı kesmeye çalıştıkları sırada patlama yaşandığı belirtildi. Patlama sonucu 3 çocuğun olay yerinde öldüğü, ağır yaralanan 6 çocuğun ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan çocuklardan birinin hayatını kaybettiği, diğerlerinin tedavisinin devam ettiği açıklandı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre, Maaji II mülteci yerleşiminde Güney Sudanlı 17 binden fazla mülteci yaşıyor.

