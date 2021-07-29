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UKOME Toplantısı'nda gergin anlar! İmamoğlu: Arkamdan ne konuşuyorsun yüzüme söyle

29.07.2021 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da gerçekleştirilen UKOME Toplantısı'nda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul 1'inci Bölge Müdürü Serdar Yücel arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı.

UKOME Toplantısı'nda gergin anlar! İmamoğlu: Arkamdan ne konuşuyorsun yüzüme söyle

İstanbul'da gerçekleştirilen UKOME Toplantısı'nda toplu taşımada elektronik biletlere yüzde 15 oranında zam yapıldı. Uzun tartışmalar sonunda oy birliğiyle alınan karar sonrası verilen arada gerginlik yaşandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul 1'inci Bölge Müdürü Serdar Yücel arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı.

"BÖYLE KİBİRLİ BİR BAŞKAN GÖRMEDİM"

Bölge Müdürü Yücel, toplantı boyunca İmamoğlu'nun kendilerine saygı göstermediğini iddia ederek, "17 yıl belediyede çalıştım, böyle kibirli bir başkan görmedim." ifadelerini kullandı.

"YÜZÜME SÖYLE"

Bunun üzerine, İmamoğlu geri dönerek "Arkamdan ne konuşuyorsun yüzüme söyle. Ben seni muhatap almadığım için muhatap alınmak mı istiyorsun? Ben kurumunu muhatap alıyorum." şeklinde cevap verdi. (DHA / AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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