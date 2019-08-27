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UKOME'den yeni ücret tarifesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 20:33 | Son Güncelleme

Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan toplantı sonrası kentte uygulanacak yeni yolcu ücret tarifesi açıklandı - Taksi taşımacılığı ücretlerinde mevcut ücretler üzerinden ortalama yüzde 25 artış yapılarak, açılış ücreti 5 lira, mesafe tarifesi 3,10 lira, yolculuk başına minimum ücret ise 13 lira olarak belirlendi - Öğrenci servis araçlarında mevcut ücretler üzerinden yüzde 13 artış yapılarak, en kısa mesafe 0-1 kilometre için tarife 243 lira olarak tespit edildi

İSTANBUL (AA) - Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından yapılan toplantı sonrası İstanbul'da uygulanacak yeni yolcu ücret tarifesi açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, UKOME tarafından bugün gerçekleştirilen toplantıda alınan karar doğrultusunda, okul ve personel servisleri, taksi, minibüs, taksi dolmuş ile şehir içi arabalı vapur ücretlerinde yeni tarifeye geçiliyor.

Ücret tarifesi, enflasyon rakamları, amortisman giderleri ve yakıt maliyetlerindeki artış ile vatandaşların gelir durumu da dikkate alınarak hazırlandı.

UKOME kararları kapsamında, taksi taşımacılığı ücretlerinde mevcut ücretler üzerinden ortalama yüzde 25 artış yapılarak, açılış ücreti 5 lira, mesafe tarifesi 3,10 lira, yolculuk başına minimum ücret ise 13 lira olarak belirlendi.

Minibüs ücretleri yüzde 25 artırılırken, öğrenci 0-6 kilometre 1,5 lira, 6 kilometre sonrası 2 lira, 0-2 kilometre aralığı ücret (indi-bindi) ise 2,5 lira oldu.

Taksi dolmuş ücretlerinde yüzde 24 artış yapılırken, öğrenci servis araçlarında mevcut ücretler üzerinden yüzde 13 artış yapılarak, en kısa mesafe 0-1 kilometre için tarife 243 lira olarak tespit edildi.

Personel servis araçlarında mevcut ücretler üzerinden yüzde 13 artırılırken, 10-17 koltuklu araçlarda ilk kalkış ücreti 124 lira, her kilometre için ücret ise 1,26 lira olarak belirlendi.

Şehir Hatları İstinye-Çubuklu arabalı vapurları araç geçiş ücretlerine yüzde 20, Harem-Sirkeci araç geçiş ücretlerine yüzde 10 artış uygulandı.

Bu arada, UKOME toplantısında, elektrikli araçların arabalı vapurları kullanımında yüzde 50 indirim yapılması kararı alındı.

Elektronik biletlerde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

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Ukome ücret tarifesi

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