Ukrayna askerlerinin Rusya'da yargılanması

MOSKOVA (AA) – Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rusya'nın el koyduğu Ukrayna savaş gemilerinin mürettebatı 24 askeri personelden kalan 4'ünün tutukluluk süresi 24 Nisan'a kadar uzatıldı.

Moskova'da Lefortovskiy Mahkemesinde, 4 Ukrayna askerinin daha duruşması yapıldı.

Mahkeme, askeri personelin tutukluluk süresinin 24 Nisan'a kadar uzatılmasına karar verdi.

Dünkü duruşmada da 20 personelin tutukluluk süresinin 24 Nisan'a kadar uzatılmasına hükmedilmişti. Böylece 24 askeri personelden tamamının 24 Nisan'a kadar tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kasım ayı sonunda Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri, Ukrayna savaş gemilerine kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla silahlı müdahalede bulunmuş, Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait 3 gemideki askeri personeli gözaltına almıştı.

Kırım'da Rus mahkemesi Ukraynalı askerlerin 2 ay tutuklu kalmasına karar vermiş, ardından askerler başkent Moskova'daki cezaevine gönderilmişti.

