Ukrayna'da 'koronavirüs bağışıklığı' testi yapılmaya başlandı

Koronavirüs salgınına karşı birçok ülke test ve aşı çalışmalarına devam ediyor. Ukrayna’da koronavirüs testine ek olarak, vatandaşlara koronavirüse karşı bağışıklık testi yapılmaya başlandı.

TEST SAYISI 40 BİN 600'Ü BULDU

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, yaptığı açıklamada yeni uygulamanın Ukrayna genelindeki birçok hastanede hayata geçirildiğini belirterek, “koronavirüse karşı bağışıklık testi Ukrayna’da bölge ve şehir hastanelerinde yapılmaktadır. Koronavirüse karşı insan vücudunda oluşan bağışıklık direncine ilişkin yapılan test sayısı bugün itibariyle 40 bin 600’ü bulmuş, pozitif sonuç aldığımız test sonucu ise bin 624 olmuştur” ifadelerini kullandı.

Bakan Stepanov, ülke genelinde salgınla mücadelenin devam ettiğini belirterek, “Karantina kurallarını esnetme ile karantinadan tamamen çıkışı karıştırmamalıyız. Açıklanan rakamlara bakıldığında salgınla yapılan mücadeleyi henüz kazanmış görünmüyoruz” dedi.

Öte yandan Ukrayna’da yapılan 40 bin 600 koronavirüs bağışıklık testi sonucunda bin 624 kişinin koronavirüse karşı güçlü bir bağışıklığı olduğu saptandı.

