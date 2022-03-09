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Ukrayna'da savaşı takip eden muhabir Mehmet Altunışık, 8 Mart'ta annesini kaybetti! Acı haberi Kiev'deyken aldı

09.03.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna-Rusya savaşını takip etmek için başkent Kiev'de bulunan muhabir Mehmet Altunışık, annesinin ölüm haberiyle yıkıldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde acı haberi alan Altunışık, "Kader bazen kötü zamanda, kötü yerde yakalıyor. Ukrayna Kiev'deyim. Annemin vefat haberini bu savaş ortamında aldım." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da savaşı takip eden muhabir Mehmet Altunışık, 8 Mart'ta annesini kaybetti! Acı haberi Kiev'deyken aldı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı yerinden aktarmak için Kiev’e giden Haber Global muhabiri Mehmet Altunışık aldığı ölüm haberiyle yıkıldı.

8 MART'TA ANNESİNİ KAYBETİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Altunışık, annesinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ACI HABERİ SAVAŞ ORTAMINDA ALDI

Altunışık’ın paylaşımı şöyle;

"Kader bazen kötü zamanda, kötü yerde yakalıyor. Ukrayna Kiev'deyim. Annemin vefat haberini bu savaş ortamında aldım. Kelimelerin anlamını yitirdiği noktadayım. 8 Mart Dünya kadınlar gününde hayatımın ilk kadınını annemi kaybettim. Babama selam söyle, mekanın cennet olsun Annem."

AA

MEHMET ALTUNIŞIK KİMDİR?

İlk, Ortaokul ve lise öğrenimini; İzmir Yeşiltepe İlköğretim okulu, İzmir Cumhuriyet Lisesi ve İzmit Anadolu Namık Kemal Lisesi'nde tamamladı. Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim bölümünden mezun oldu.

Mesleğe 2000 yılında NTV Kocaeli Temsilcisi Cemal Kaplan'ın yanında başladı. Kocaeli TV, TV41, TGRT, 24 TV ve İhlas Haber Ajansı haber merkezlerinde muhabirlik yaptı. 2018 yılının Mayıs ayında Haber Global'e geçti ve halen burada muhabir olarak görev yapmaktadır.

TV alanlarında zengin bir deneyime sahip olan Altunışık, kariyeri boyunca birçok kritik noktada savaş muhabirliği yaptı. İHA'da çalıştığı yıllarda Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Polis-Adliye, ve Siyaset muhabirliği de yaptı. Türkiye'de Güneydoğu bölgesi yanı sıra Tunus, Mısır, Libya, Lübnan, Suriye ve Kuzey Irak'ta çatışma bölgelerinde görev yaptı. Tunus'ta başlayan Mısır, Bahreyn, Yemen, Libya ve Suriye'de halen devam eden Arap Baharı ayaklanmalarını takip etti. DAEŞ'in Kuzey Irak'ta Musul'u işgalini ve kentin terörden temizlenme harekatını izledi. TSK tarafından Suriye'de yürütülen hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı Harekâtlarını takip etti.

Çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından verilen ödüllere layık görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Kiev Rusya Ukrayna
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