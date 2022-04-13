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Ukrayna'da tutuklanan Medvedçuk'un eşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi! 'Size yalvarıyorum...'

13.04.2022 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'da kamuoyunda 'Putin'in kızının vaftiz babası' olarak da tanınan muhalefet partisi lideri Viktor Medvedçuk tutuklandı. Rusya yanlısı politikacı Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla, eşinin serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.

Ukrayna'da tutuklanan Medvedçuk'un eşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi! 'Size yalvarıyorum...'

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen Ukraynalı milletvekili Viktor Medvedchuk, düzenlenen özel operasyonla yakalandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından Medvedçuk'un askeri kamuflajlı ve kelepçeli fotoğrafını paylaşarak "yıldırım hızında tehlikeli bir operasyonla" gözaltına alındığını duyurdu.

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EŞİ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİ

Medvedçuk'un eşi Oksana Marchenko, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile eşinin serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi. 'Oksana Marchenko'nun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitabı' başlığıyla yayınlanan videoda Marchenko'nun başını kapatması dikkat çekti.

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Marçenko videoda şunları ifade etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan siz barışçıl diyalogdan yanasınız. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan siz barışçıl diyalogdan yanasınız. Eşimin hayatından endişe ediyorum. Sizin otoriteniz büyük. Size saygı duyuyorlar ve sizi dinliyorlar. Etkinizi eşimin kurtarılması adına kullanmanız için size yalvarıyorum."

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TAKAS ÖNERİSİ

Zelenskiy, Putin'e yakınlığıyla tanınan Medvedçuk'u, Rusların esir tuttuğu Ukraynalılarla değişmeyi önerdi. Kremlin ise Medvedchuk'un Ukrayna vatandaşı ve yabancı bir siyasetçi olduğunu, Rusya ile gizli bir diplomasisi olmadığı öne sürdü.

Ukrayna parlamentosunda Rusya yanlısı olarak bilinen Yaşam İçin Muhalefet Partisi’nin Başkanı olan Viktor Medvedchuk, hakkında 'vatan ihanet' nedeniyle görülen davada ev hapsine çarptırılmıştı.

Medvedchuk, 24 Şubat’ta savaşın başlamasıyla ev hapsinden firar etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Recep Tayyip Erdoğan
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