Ukrayna'dan çok konuşulacak iddia: Rusya 121 bin çocuğu evlatlık vermek için kaçırdı

Milyonlarca Ukraynalının mülteci konumuna geldiği ve binlerce sivilin de yaşamını yitirdiği savaşla ilgili Ukrayna'dan çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

"İŞGALCİLER 121 BİNDEN FAZLA ÇOCUĞU..."

krayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, Rusya'yı Ukraynalı çocukları evlatlık vermek için kaçırmakla suçladı.

Rusya'nın Mariupol ve Donetsk gibi yerlerden çocukları kaçırdığını iddia eden Kyslytsya, "İşgalciler 121 binden fazla çocuğu Ukrayna dışına çıkardı." dedi. (AA)

