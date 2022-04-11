HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ukrayna'dan çok konuşulacak iddia: Rusya 121 bin çocuğu evlatlık vermek için kaçırdı

Ukrayna'dan çok konuşulacak iddia: Rusya 121 bin çocuğu evlatlık vermek için kaçırdı

11.04.2022 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 24 Şubat'tan bu yana devam ediyor. Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya ise korkunç bir iddia ortaya attı. BM'de konuşan Kyslytsya Rusya'nın 121 binden fazla Ukraynalı çocuğu evlatlık vermek için kaçırdığını iddia etti.

Ukrayna'dan çok konuşulacak iddia: Rusya 121 bin çocuğu evlatlık vermek için kaçırdı

Milyonlarca Ukraynalının mülteci konumuna geldiği ve binlerce sivilin de yaşamını yitirdiği savaşla ilgili Ukrayna'dan çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

"İŞGALCİLER 121 BİNDEN FAZLA ÇOCUĞU..."

krayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, Rusya'yı Ukraynalı çocukları evlatlık vermek için kaçırmakla suçladı.

Rusya'nın Mariupol ve Donetsk gibi yerlerden çocukları kaçırdığını iddia eden Kyslytsya, "İşgalciler 121 binden fazla çocuğu Ukrayna dışına çıkardı." dedi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir ülke şokta! İlk kez vurdu: 24 canı hayattan kopardıBir ülke şokta! İlk kez vurdu: 24 canı hayattan kopardı
Ümit Özdağ'dan yeni Mansur Yavaş çıkışı! 'Aday olmazsa...'Ümit Özdağ'dan yeni Mansur Yavaş çıkışı! 'Aday olmazsa...'
Murat Ongun'dan Ulaştırma Bakanlığına: Yüzde 40 indirime hazır mısınız?Murat Ongun'dan Ulaştırma Bakanlığına: Yüzde 40 indirime hazır mısınız?
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim geldi!

Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim geldi!

İkinci el araba alacaklar dikkat! Son bir ay içerisinde yüzde 15...

İkinci el araba alacaklar dikkat! Son bir ay içerisinde yüzde 15...

Polis çevirmesinde babasına denk gelince bakın ne yaptı!

Polis çevirmesinde babasına denk gelince bakın ne yaptı!

3 gündür haber alınamıyordu! Genç kadın çıplak halde ölü bulundu

3 gündür haber alınamıyordu! Genç kadın çıplak halde ölü bulundu

İmamoğlu sert yanıt vermişti! Bakan Karaismailoğlu'ndan tazminat davası

İmamoğlu sert yanıt vermişti! Bakan Karaismailoğlu'ndan tazminat davası

Fotoğraf şüpheyi tetikledi, intihardan 2 ay önceki detay...

Fotoğraf şüpheyi tetikledi, intihardan 2 ay önceki detay...

İlginizi Çekebilir

Üstsüz poza tepki! "5 vakit müslüman gibi namaz kıl" yorumuna yanıt

Üstsüz poza tepki! "5 vakit müslüman gibi namaz kıl" yorumuna yanıt

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.