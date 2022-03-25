Ukrayna'dan gelen haber dehşete düşürdü! Bir mezarda 200 kişi...

Rusya-Ukrayna savaşında can kayıpları her geçen gün artarken, geçtiğimiz hafta insanların toplu mezarlara gömüldüğü iddia edilmişti. Bazı fotoğraflar da basına yansırken iddiaların doğruluğu kesinleşmemişti. Tüyler ürperten konuya ilişkin Birleşmiş Milletler yetkilisinden açıklama geldi...

Ukrayna'daki Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları ekibi başkanı Matilda Bogner Rus işgali altındaki Mariupol'de toplu mezarlar kazıldığını söyledi.

BİR MEZARDA 200 KİŞİ

Bogner, bu toplu mezarlardan birinde 200 kişinin cansız bedeninin bulunduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi.

Bazı delillerin uydu görüntülerinden edinildiğini söyleyen Bogner "Toplu mezarlar ile ilgili bize ulaşan bilgiler giderek artıyor" dedi.

Bogner, Ukrayna'daki sivil can kaybının 1,035'i aştığını söylerken ekibinin her iki tarafın da gelişigüzel görünen saldırılarını araştırdığını ifade etti.

Rusya 24 Şubat'ta Ukrayna'ya girmiş ve özel askeri operasyon olarak tanımladıkları bu hamle Batılı ülkelerin çok sert yaptırımlar uygulamasına neden olmuştu. (Reuters)

