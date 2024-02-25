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Ukrayna lideri Zelenskiy "Bizim için büyük bir kayıp" diyerek açıkladı: Rusya ile savaşta en az 31 bin askerimiz öldü

25.02.2024 20:22
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Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat 2022'de başlattığı savaşta 2 yıl geride kalırken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev’de basın toplantısı düzenleyerek devam eden savaşa dair açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda bugüne kadar en az 31 bin Ukraynalı askerin hayatını kaybettiğini açıklayarak "Bu bizim için büyük bir kayıp" ifadelerini kullandı.

Ukrayna lideri Zelenskiy "Bizim için büyük bir kayıp" diyerek açıkladı: Rusya ile savaşta en az 31 bin askerimiz öldü

Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki kayıplarıyla ilgili açıklama yaptı. Zelenskiy, "Bu savaşta 31 bin Ukraynalı asker öldürüldü. Ne 300 bin ne de 150 bin. Ama yine de bu bizim için büyük bir kayıp" dedi.

Rusya'nın Ukrayna’nın savaştaki kayıpları hakkında verdiği yüksek sayılara itiraz eden Zelesnkiy, savaştaki yaralı asker sayısını açıklayamayacağını, çünkü bunun Rusya’ya yardımcı olacak bilgi olduğunu belirtti. Zelenskiy, ayrıca ülkesinin işgal altındaki bölgelerinde on binlerce sivilin öldürüldüğünü belirtti.

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EN SON ARALIK 2022'DE AÇIKLAMIŞLARDI

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, 2022 Aralık’ta yaptığı açıklamada, savaşın başından o ana kadar 13 bin Ukraynalı askerin hayatını kaybettiğini ifade etmiş, bugüne kadar başka bir açıklama yapmamıştı.

RUSYA KAYIPLARINI AÇIKLAMIYOR

Rusya, gizli olarak sınıflandırdığı için kamuoyu ile savaştaki kayıplarına ilişkin bilgi paylaşmazken, ABD’li yetkililer Ukrayna’nın yaklaşık 70 bin asker kaybettiğini ve neredeyse bu sayının iki katı kadar askerin de yaralandığını tahmin ediyor. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Zelenskiy
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