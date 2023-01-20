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ABD "Rusya'nın cephanesi bitiyor" diyerek Ukrayna'ya dev yardımı açıkladı! Moskova'dan sert tepki: Bunun sonuçları eksi yönde olacak

20.01.2023 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Washington yönetimi, Ukrayna'ya askeri desteğini arttırıyor. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna’ya 59 Bradley, 90 Stryker, 53 MRAP ve 350 zırhlı Humvee aracı göndereceklerini açıklayarak "Yeni askeri yardım paketinin değeri 2.5 milyar doları buluyor ve şimdiye kadarki en büyük paketlerden biri. Rusya'nın cephanesi bitiyor. Savaşta önemli kayıplar yaşıyor" dedi. Kremlin ise ABD'nin tank yollamasına tepki göstererek "Bunun sonuçları için kesinlikle eksi yönde olacak" açıklamasını yaptı.

ABD "Rusya'nın cephanesi bitiyor" diyerek Ukrayna'ya dev yardımı açıkladı! Moskova'dan sert tepki: Bunun sonuçları eksi yönde olacak

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle sürerken, NATO ülkeleri ve ABD yeni askeri yardım paketlerini ardı ardına açıklıyor. Zelenskiy'nin müttefiklerinden tank ve askeri destek istemesinin ardından ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de Ramstein Hava Üssünde gerçekleştirilen ve 50'ye yakın ülkenin yer aldığı Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısında Kiev'e askeri yardımın arttırılması çağrısında bulundu.

"DAHA DERİNE İNMENİN ZAMANI GELDİ"

Austin "Daha derine inmenin zamanı geldi. Ukrayna halkı bizi izliyor. Kremlin bizi izliyor. Ukrayna'nın kendisini Rusya'nın emperyalist saldırganlığına karşı savunmasına yardım etme kararlılığımızdan vazgeçmeyeceğiz" dedi. Türkiye’den Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın katıldığı toplantıya Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de video konferans yöntemiyle bağlandı. Toplantının açılış konuşmasını yapan ABD Savunma Bakanı Lloyd, “Oldukça çalkantılı bir dönemde bir araya geliyoruz. Ancak bu tabloya bakarsanız Temas Grubunun kararlılığını ve birliğini görürsünüz. Yaklaşık 50 ülke, Ukrayna'nın kendisini savunmasına ve gelecekteki tehditleri caydırmasına yardımcı olmak için adım attı” ifadelerini kullandı. Austin, “(Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin 11 ay önce hiçbir nedeni olmadan işgali başlattığında Ukrayna'nın öylece yerle bir olacağını ve dünyanın da öylece izleyeceğini düşündü. Ancak Putin, Ukrayna halkının cesaretini, Ukrayna ordusunun kabiliyetini, ekrandakini (Zelenskiy) ve bu masanın etrafındakileri hesaba katmadı. Ama hızımızı ve kararlılığımızı sürdürmemiz gerekiyor. Daha da derine inmemiz gerekiyor. Şimdi, dünya ve Ukrayna için belirleyici bir an. Bu yüzden hata yapmamalıyız. Ukrayna'nın meşru müdafaasını sonuna kadar destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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"ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK YARDIM PAKETLERİNDEN BİRİ"

Austin, “Rusya'nın cephanesi bitiyor. Savaşta önemli kayıplar yaşıyor. Trajik ve gereksiz saldırılarını yapabilmek için kalan birkaç ortağına bakıyor. Ancak İran ve Kuzey Kore Rusya'ya malzeme sağladıklarını kabul etmeyecek” dedi. Austin, “ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı güvenlik yardımını büyük ölçüde artırmasından özellikle gurur duyuyorum. Geçen ay ABD, bir Patriot hava savunma sistemi ve ilgili mühimmatı sağlayacağını duyurdu. Bradley muharebe araçlarını ve diğer zırhlı araçları da bu büyük güvenlik yardımı paketine dahil ettik. Bugün de Ukrayna'nın cephedeki acil ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olan yeni bir büyük güvenlik yardımını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu yeni askeri yardım paketinin değeri 2.5 milyar doları buluyor ve şimdiye kadarki en büyük paketlerden biri. Rusya'nın Şubat ayında başlattığı sebepsiz işgalinden bu yana ABD, Ukrayna'ya güvenlik yardımını 26.7 milyar doların üzerine çıkardı” diye konuştu.

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"59 BRADLEY, 90 STRYKER, 53 MRAP..."

Yeni askeri yardım paketinin hava savunma sistemi de içerdiğini aktaran Austin, “Buna NASAMS mühimmatı ve 8 Avenger hava savunma sistemi de dahildir. Yeni yardım paketi aynı zamanda Ukrayna'nın acil zırh ve savaş araçları ihtiyacını karşılamaya da yardımcı oluyor. Bu kapsamda 59 Bradley, 90 Stryker, 53 MRAP ve 350 zırhlı Humvee araçları sağlıyoruz. Ayrıca binlerce top mermisi daha gönderiyoruz. Dolayısıyla ABD, Ukrayna'nın kendini savunmasına yardım etmek için üzerine düşeni yapmaya ve liderlik etmeye kararlı” ifadelerini kullandı.
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"ALMANYA VE KANADA HAVA SAVUNMA SİSTEMİ SAĞLAYACAK"

ABD’nin Ukrayna askerlerine eğitim de sağlayacağını vurgulayan Austin, bunun Avrupa Birliği ve diğer ülkelerle birlikte uyum içinde yapılacağını kaydetti. Austin, “Ukrayna'nın savunmasını desteklemek için değerli müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte durmaktan gurur duyuyoruz. Polonya zırhlı araçlar sağlamada, Ukrayna kuvvetlerine eğitim vermede ve Ukraynalı mültecilere ev sahipliği yapmada lider olmuştur. Almanya da Ukrayna için Patriot hava savunma sistemi ve Marder piyade savaş aracı sağlayacağını açıkladı. Geçtiğimiz hafta Kanada ise Ukrayna'ya NASAMS hava savunma sistemi sağlayacağını duyurdu. Bu, Ukrayna'nın hava savunma gücüne yapılan büyük bir yatırım. Fransa ayrıca önemli miktarda AMX-10 tank bağışı yaptığını duyurdu. Birçok Avrupa ülkesi, AB'nin Ukrayna'ya Askeri Yardım Misyonu kapsamında kendi eğitim girişimlerini açıkladı. Özellikle hava savunma yardımlarıyla ilgili bu duyurular, bu Temas Grubunun doğrudan sonucudur” şeklinde konuştu.

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"HIZLANMAK ZORUNDAYIZ"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise konuşmasında, “Bu birlik için size minnettarım. Bu, diyalog ve iş birliği formatı. Sonuçlarını Ukrayna'daki savaş alanında görüyoruz. Teşekkür ederim. Birlikteliğimizin her yeni toplantıda daha da güçleneceğine inanıyorum. Ama çok zamanımız var mı? Hayır. Terör tartışmaya izin vermez. Şehirleri yakan terör, özgürlük savunucularının kendisine karşı silahlarının tükendiğini hissedince küstahlaşıyor. Rusya'nın savaşı gecikmelere izin vermiyor. Size yüzlerce kez teşekkür edebilirim ve şimdiye kadar yaptıklarımıza bakıldığında kesinlikle adil olacaktır. Sağladığınız silahlar için hepinize gerçekten minnettarım. Hepsi, halkımızı ı terörden kurtarmaya yardımcı oluyor, ancak zaman bir Rus silahı gibi hareket etmeye devam ediyor. Hızlanmak zorundayız. Sizinle müzakere ettiğimiz hava savunma sistemi, mühimmatlar, zırhlı araçlar ve tanklar gibi zaman da ortak silahımız haline gelmeli ve aslında zaferi sağlayacak olan bu. Nefretin hüküm sürdüğü böyle bir dünya düzenine izin vermeyeceğinizden eminim” şeklinde konuştu.

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"KREMLİN KAYBETMELİ"

Rusya’nın hukuku ve evrensel insani değerleri yok etmek istediğini söyleyen Zelenskiy, “Rus birlikleri, Ukrayna topraklarındaki eylemleriyle tam da bunun için savaşıyor. Dünyaya nefret etmeyi öğretmek için. Bu yüzden hızlanmalıyız. Bunu yapmaya mecburuz. Çocuğunu kurtaran bir baba ya da anne kadar hızlı hareket etmeliyiz. Kremlin kaybetmeli” dedi.

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RUSYA'DAN TEPKİ: SONUÇLARI EKSİ YÖNDE OLACAK

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise NATO ve ABD'nin, Ukrayna'ya verdiği destek ve sağladığı silah yardımlarının çatışmalarda bir döngüye yol açtığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'da gelişen olaylar ve batılı ülkelerin Ukrayna'ya verdiği desteklere ilişkin gazetecilere yeni açıklamalarda bulundu. NATO'nun, Ukrayna'daki savaşa dolaylı veya doğrudan müdahil olduğunu öne süren Peskov, "NATO ülkelerinin bu çatışmaya doğrudan veya dolaylı olarak müdahil olduğunu görüyoruz. Bu gerilimin tırmanmasını sürdürmek için siyasi iradenin açıklamalarını da duyuyoruz. Böylece Ukrayna'nın savaş alanında kazanacağına dair bir algı oluşturmaya dair dramatik bir yanılgı var. Bu durum bu nedenle yukarıya doğru ivme kazanan bir döngüye neden oluyor" ifadelerini kullandı.

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ABD tarafından Kiev'e yapılması planlanan tank yardımı hakkında da konuşan Peskov bu durumun Ukrayna için sorun oluşturacağını söyleyerek, "Bunun sonuçları Ukrayna için kesinlikle eksi yönde olacak. Bu tür sevkiyatların ilkesel olarak hiçbir şeyi değiştiremeyeceğini, Ukrayna ve halkı için yeni sorunlar ekleyeceğini sürekli söyledik. Uzmanlarımız bu teslimatlarla birlikte ortaya çıkacak sorunların da farkında. Bu tankların bakım ve onarımlara ihtiyacı var. Ayrıca bu tankların teslimatı, Rusya'nın hedeflerine ulaşma amacını değiştirmeyecek. Üçüncü ülkelere sevkiyatlarla ilgili hukuki kısıtlamaların göz önünde bulundurulması önemli. Bu nedenle, tüm sevkiyatlar askeri ürün teslim alan ülkelerin yükümlülüklerine bağlı. Elbette bu süreci dikkatle takip edeceğiz" dedi.

Batılı ülkelerin tüm bu hamlelerine karşı kendileriyle diyalog kurmalarını tavsiye eden Peskov, "Almanya, Fransa ve Ukrayna, Minsk Anlaşmaları üzerinden son 8 yılda bir oyun oynadı. Şimdi bu ülkeler, eylemlerinin bedelini ödemeli. Rusya'yı ve Donbass'ı kandırarak oynadıkları oyunun utanmazlığının ve tüm olumsuz sonuçlarının bilincine varmaları ve Rusya'nın kaygılarına kulak vermeleri gerekiyor" şeklinde konuştu. (İHA)

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