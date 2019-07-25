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Ukrayna, Rus gemisini alıkoydu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 15:20 | Son Güncelleme

Ukrayna tarafından Rus tanker gemisine el konulduğu öğrenildi.Ukrayna Sınır Muhafızları tarafından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna’da bulunan Izmail limanına giren Rusya bayraklı Nika Spirit adlı tanker, sınır muhafızları tarafından alıkonuldu.

Ukrayna tarafından Rus tanker gemisine el konulduğu öğrenildi.
Ukrayna Sınır Muhafızları tarafından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna’da bulunan Izmail limanına giren Rusya bayraklı Nika Spirit adlı tanker, sınır muhafızları tarafından alıkonuldu. Yapılan açıklamada, geminin alıkonulmasının sebebi olarak, geçtiğimiz yıl Ukrayna gemilerinin Kerç Boğzı’ndan geçişi sırasında Rusya tarafından yapılan operasyon sırasında adı geçen tankerin Ukrayna gemilerinin geçişini engellenmesi gösterildi. Açıklamada, gemide mürettebat olup olmadığı ve gözaltı konusunda bilgi verilmedi.

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