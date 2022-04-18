HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Moskova kruvazörünün batışı öncesi çekildiği iddia edilen video ve fotoğraf paylaşıldı

Moskova kruvazörünün batışı öncesi çekildiği iddia edilen video ve fotoğraf paylaşıldı

18.04.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun amiral gemisi Moskova'nın batışı öncesine ait olduğu iddia edilen video ve fotoğraf paylaşıldı. Kısa video ile fotoğraftaki askeri gemi, Moskova kruvazörünün tasarımı ile benzeşiyor.

Moskova kruvazörünün batışı öncesi çekildiği iddia edilen video ve fotoğraf paylaşıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Perşembe günü geç saatlerde, mühimmat patlamasının neden olduğu bir yangının ardından Moskova'nın fırtınalı denizde battığını duyurmuştu.

Ukrayna ise gemiyi iki Neptün füzesi ile batırdığını iddia etmişti.

Ortaya çıkan görüntüler, iki taraftan birinin iddiasını öne çıkarır nitelikte değil. Ancak Kremlin savunduğu gibi bir fırtına görüntüde yer almıyor.

14 Nisan'a ait olduğu iddia edilen görüntü aynı zamanda Ukrayna'nın saldırı iddiasından bir gün sonrasına karşılık geliyor.

3 saniyelik görüntünün bir kurtarma botundan çekildiği tahmin ediliyor.

Moskova kruvazörünün iskele tarafına doğru sertçe yattığı gözlemleniyor.

Bir Rus römorkörü de geminin sağ tarafında yer alıyor.

Gemiden yoğun bir duman yükseldiği ve fribordun su üzerinde kalan kısmının da büyük hasar olduğu görülüyor.

Yine fribord bölümünde görünen delikler de askeri geminin ciddi bir miktarda su aldığını gösteriyor.

Yine görüntüyü göre, geminin tüm kurtarma filikaları da denize indirilmiş.

Hasarın nedenine dair başka ipucu var mı?

Ukrayna, Moskova kruvazörünün ülke yapımı olan Neptün füzeleri ile vurulduğunu açıkladı.

ABD medyasına konuşan Amerikalı yetkililer de Ukrayna'nın iddiasının doğru olduğunu düşündüklerini söyledi.

Kremlin ise Moskova'nın nedeni açıklanmayan bir patlama sonucu ciddi hasar aldığını ve limana çekilirken fırtınalı denizde battığını öne sürdü.

Her ne kadar hava sürekli bir değişim gösterebiliyor olsa da, mevcut görüntülerde bir fırtına hali bulunmuyor.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, mürettebatın tahliye edildiği, çıkan yangın ve meydana gelen patlamanın soruşturulduğu belirtildi. Ukrayna yetkilileri daha önce geminin iki Neptün seyir füzesiyle vurulduğunu iddia etmiş ancak bu haber bağımsız kaynaklarca doğrulanmamıştı.

Geminin batışı öncesi Rusya Savunma Bakanlığı da bir açıklama yayımlamış ve "tüm mürettebatın tahliye edildiğini" kaydetmişti.

Aynı zamanda Bakanlık, batan Moskova savaş gemisinin mürettebatına ait olduğunu söylediği görüntüleri de yayımladı.

Can kaybı bildirilmedi

Oramiral Yevmenov ve iki subayın yaklaşık 100 denizcinin önünden törenle geçtiği görülüyor.

Kremlin, yangın veya batma nedeniyle herhangi bir can kaybı bildirmedi.

Ancak törenin ne zaman yapıldığı belli değil.

12 bin 490 tonluk kruvazör, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana operasyonda batan ya da batırılan en büyük Rus savaş gemisi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'den flaş açıklama: Türkiye ile F-35 programı yeniden gündeme gelebilirABD'den flaş açıklama: Türkiye ile F-35 programı yeniden gündeme gelebilir
Artı TV'de skandal yayın! TSK operasyonuna 'işgal' dedi, terör örgütü PKK'nın açıklamasını paylaştıArtı TV'de skandal yayın! TSK operasyonuna 'işgal' dedi, terör örgütü PKK'nın açıklamasını paylaştı
Çöl tozu Türkiye'ye giriş yaptı! Araçlarını gören şoke olduÇöl tozu Türkiye'ye giriş yaptı! Araçlarını gören şoke oldu
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

4 ayda 3'üncü zam! YHT ücretlerine yüzde 15 zam geldi

4 ayda 3'üncü zam! YHT ücretlerine yüzde 15 zam geldi

AK Parti MYK sonrası Çelik'ten flaş açıklamalar! 'Cumhurbaşkanımız müjdelerle duyuracak'

AK Parti MYK sonrası Çelik'ten flaş açıklamalar! 'Cumhurbaşkanımız müjdelerle duyuracak'

Kerem Aktürkoğlu yolcu! Galatasaray taraftarı gittiği takıma çok üzülecek

Kerem Aktürkoğlu yolcu! Galatasaray taraftarı gittiği takıma çok üzülecek

Çöl tozu Türkiye'ye giriş yaptı! Araçlarını gören şoke oldu

Çöl tozu Türkiye'ye giriş yaptı! Araçlarını gören şoke oldu

Artı TV'de skandal yayın! TSK operasyonuna 'işgal' dedi, terör örgütü PKK'nın açıklamasını paylaştı

Artı TV'de skandal yayın! TSK operasyonuna 'işgal' dedi, terör örgütü PKK'nın açıklamasını paylaştı

AB kapıları aralanıyor! Kritik adım tamamlandı

AB kapıları aralanıyor! Kritik adım tamamlandı

İlginizi Çekebilir

Kendi istediği gibisini bulamayınca kendi markasını kurdu!

Kendi istediği gibisini bulamayınca kendi markasını kurdu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Gördüklerine inanamadı! “Böyle morarmamalısın”

Gördüklerine inanamadı! “Böyle morarmamalısın”

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.