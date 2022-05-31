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Ukrayna savaşı: Putin'in hasta olduğu iddiaları yalanlandı

30.05.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hasta olduğu iddialarını yalanladı.

Ukrayna savaşı: Putin'in hasta olduğu iddiaları yalanlandı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hasta olduğu iddialarını yalanladı.

Fransız televizyonuna konuşan Lavrov, Rus liderin her gün halk içine karıştığını ve "aklı başında olan hiç kimsenin" Putin'de bir hastalık izine rastlayamayacağını savundu.

Bu yıl 70'inci yaşını dolduracak olan Vladimir Putin'in ciddi bir rahatsızlığı bulunduğu, belki de kanser olduğu yönünde medyada artan spekülasyonlar söz konusu.

Lavrov mülakatı, Ukrayna'nın Donbas bölgesine saldırıların giderek tırmandığı bir dönemde gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı, bölgenin "özgürleştirilmesinin" Rusya'nın koşulsuz önceliklerinden biri olduğunu söyledi.

Rusya'nın neo-Nazi bir rejime karşı savaştığı söylemini de tekrarlayan Lavrov, Putin'in düzenli olarak kamuoyu önüne çıktığını ve kendisinde hiçbir hastalık izi görülmediğini belirtti.

Lavrov "Putin'i ekranlarda görebiliyor, konuşmalarını dinleyebiliyor, dediklerini okuyabiliyorsunuz. Kendisinin hasta olduğu yönündeki dedikoduları yayanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum," diye konuştu.

Ukraynalı bir asker Donetsk bölgesindeki Mariinka'da Rus ordusunun yarattığı tahribatı inceliyor.

Geçtiğimiz hafta içinde medyada bazı İngiliz istihbarat kaynaklarının Putin'in hasta olduğu yönündeki iddialarına yer verilmişti.

Sağlıklı yaşam tarzı ve spora düşkünlüğüyle bilinen Putin'in kronik bir rahatsızlığı olduğu yönündeki iddialar son yıllarda sıkça duyulur olmuştu.

Ukrayna savaşının insani boyutuyla ilgili soruları da yanıtlayan Lavrov, Rus askerlerinin sivil altyapıya yönelik saldırıları önlemeleri için kesin emirler aldıklarını ileri sürdü.

Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başladığı 24 Şubat'tan bu yana 4 bin 31 sivilin hayatını kaybettiği, 4 bin 735'inin de yaralandığını belirtmişti.

Savaşın başlamasından bu yana 14 milyonun üzerinde kişi de evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

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Vladimir Putin
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