HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ukrayna, Türkiye’den gelenlere 14 günlük karantinayı kaldırdı

Ukrayna, Türkiye’den gelenlere 14 günlük karantinayı kaldırdı

DÜNYA HABERLERİ  | 16.06.2020 11:36 | Son Güncelleme

Ukrayna’nın koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında ülkeye gelenleri 14 gün karantinada tutma uygulamasını Türkiye’den gelenler için kaldırdığı bildirildi.

Ukrayna, Türkiye’den gelenlere 14 günlük karantinayı kaldırdı

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınının yayılımına göre ülkeleri ‘kırmızı’ ve ‘yeşil’ alan olarak 2 kategoriye ayırdı.

100 bin kişi başına 40’tan fazla koronavirüs vakasının bulunduğu ülkeler ‘kırmızı alan’ olarak sınıflandırıldı. Bu listede yer alan 50 ülkeden Ukrayna’ya gelen kişilerin 14 gün zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulmaya devam edileceği belirtildi.

Türkiye ise salgının yayılımının kritik düzeyde olmadığı ‘yeşil alan’ kategorisine dahil edildi. Böylece Türkiye’den Ukrayna’ya gelen kişilerin 2 hafta boyunca gözlem altında tutulmaları zorunlu olmayacak.

UKRAYNA YABANCILARA KAPILARINI AÇTI

Öte yandan Ukrayna, yabancılar için sınırlarını dünden itibaren yeniden açtı. Ülkeye gelen tüm yabancı ülke vatandaşlarının, koronavirüs (Covid-19) tedavisini kapsayan sağlık sigortası poliçesini ibraz etmeleri gerektiği belirtildi. Türkiye ile Ukrayna arasında tarifeli uçak seferlerinin ve turistik seyahatlerin 1 Temmuz’da başlamasının beklendiği duyurulmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü oyuncudan tam not alan paylaşım!Ünlü oyuncudan tam not alan paylaşım!
Yeni Zelanda’da 25 gün sonra 2 yeni vakaYeni Zelanda’da 25 gün sonra 2 yeni vaka
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Peş peşe FETÖ operasyonu

Peş peşe FETÖ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Zafer Aktaş getirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Zafer Aktaş getirildi

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

Survivor Evrim'den olay hareket! Herkes şaşkına döndü

Survivor Evrim'den olay hareket! Herkes şaşkına döndü

Bakan Koca duyurdu: 5 ilde daha maske zorunluluğu getirildi

Bakan Koca duyurdu: 5 ilde daha maske zorunluluğu getirildi

Bir ilimizde daha ikinci dalga alarmı! Vaka sayısı 600 oldu

Bir ilimizde daha ikinci dalga alarmı! Vaka sayısı 600 oldu

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Guaido'dan ilginç iddia: Hafter'in uçağı Caracas'a indi

Guaido'dan ilginç iddia: Hafter'in uçağı Caracas'a indi

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

Korkutan açıklama: Sanırım iç savaşa gidiyoruz

Korkutan açıklama: Sanırım iç savaşa gidiyoruz

Diğer Haberler
Miçotakis'ten küstah Türkiye çıkışı!

Miçotakis'ten küstah Türkiye çıkışı!

'Samanyolu Galaksisi'nde 30'dan fazla zeki yaratık türü var olabilir'

'30'dan fazla zeki yaratık türü var olabilir'

Çin'de vaka sayısı yeniden 40'a yükseldi

Çin'de vaka sayısı yeniden 40'a yükseldi

Yeni Zelanda’da 25 gün sonra 2 yeni vaka

Yeni Zelanda’da 25 gün sonra 2 yeni vaka

Kuzey Kore-Güney Kore sınırında patlama! Kim havaya uçurdu

Kuzey Kore-Güney Kore sınırında patlama! Kim havaya uçurdu

Kırgızistan'da hükümetin istifası kabul edildi

Kırgızistan'da hükümetin istifası kabul edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.