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Ukrayna: Türkiye, sorunlarını barışçıl yoldan çözmeli

DÜNYA HABERLERİ  | 01.11.2019 17:07 | Son Güncelleme

Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko, Suriye’de Türkiye ile Rusya arasındaki işbirliğinin sorunu kolaylaştırmayacağını söyledi ve Türkiye’ye bütün sorunları barışçıl yoldan çözme tavsiyesinde bulundu.

Deniz BERKTAY / Kiev (DHA)- Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko, Suriye’de Türkiye ile Rusya arasındaki işbirliğinin sorunu kolaylaştırmayacağını söyledi ve Türkiye’ye bütün sorunları barışçıl yoldan çözme tavsiyesinde bulundu.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenen basın toplantısında DHA’nın da sorularını yanıtlayan Ukrayna Dışişleri Bakanı Pristayko, Ukrayna’nın Türkiye’nin Suriye politikasını nasıl değerlendirdiği ve Türk-Rus işbirliğinin Suriye Krizi’nin çözümüne katkı sağlayıp sağlamayacağı konusuna nasıl yaklaştığı konusundaki soruya, bu işbirliğinin Suriye’deki sorunu çözmeyeceği yanıtını verdi. Ukraynalı Bakan, “Suriye’de ABD, uluslararası koalisyonun parçası olan Kürt grupları gibi çok sayıda aktör var ve size şunu söyleyeyim, bu sorunu kesinlikle kolaylaştırmayacaktır” diye konuştu.

Ukrayna’nın Türkiye’nin Suriye’ye yönelik politikasını nasıl değerlendirdiği sorusuna ise Bakan Pristayko, “Ukrayna bu sorunun bir parçası mıdır, bu ayrı bir konu. Bizim zaten halletmemiz gereken çok sayıda sorunumuz var. Türkiye, bizim bütün bu bölgede ortağımızdır ve özellikle Karadeniz’in güney kısmında güvenliğin ve barışın sağlanmasında Türkiye ile işbirliği yapıyoruz. Pek çok alanda Türkiye ile işbirliğimiz gelişiyor. Diğer taraftan, biz, Cumhurbaşkanımız Volodimir Zelenski’nin de ortaya koyduğu üzere, bütün sorunların barışçıl yoldan çözülmesi politikasını savunuyoruz ve Türk ortaklarımızı da aynısını yapmaya davet ediyoruz” dedi.

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