Ukrayna'da 3 yıl önceki gazeteci cinayeti ile ilgili gözaltı kararı

KİEV (AA) - Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, gazeteci Pavel Şeremet'in 3 yıl önce arabasına konulan bombanın patlatılarak öldürülmesi olayı ile ilgili bazı şüphelilerin gözaltına alındığını duyurdu.

Avakov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, savcılığın izni ile Ukrayna polisinin Şeremet cinayetinde rol oynadığı iddiasıyla şüphelilerin gözaltına alındığını bildirdi. Avakov, "Bu, gerçek uzmanların zor ve sıkı çalışmasının bir sonucudur. Bu, davanın aydınlatılmasına yönelik önemli bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Bakan Avakov, şüphelilerin kimliği ile ilgili bilgi vermedi.

Aslen Belaruslu olan ve Ukrayna’da yaşayan gazeteci Pavel Şeremet, 2016’da temmuz ayında başkent Kiev’in merkezinde seyir halinde iken arabasındaki bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitirmişti.

Cinayetin soruşturmasına ABD Federal Soruşturma Bürosu da (FBI) dahil olmuş ancak o günden bu yana olayın faillerine ilişkin bir iz bulunamamıştı.

Gazeteci Şeremet, Ukrainska Pravda internet gazetesinde çalışıyor ve Radyo Vesti’de de program yapıyordu.

