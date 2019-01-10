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Ukrayna'da öldürülen Zeynep'in cenazesi İzmir'e geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 22:16 | Son Güncelleme

 UKRAYNA'nın Harkov kentinde tıp eğitimi alan ve Hüsnü Can Çökmez tarafından ev arkadaşı Buket Yıldız'la birlikte öldürülen Zeynep Hüsünbeyi'nin (22) cenazesi, memleketi İzmir'e getirildi.

Ukrayna'da öldürülen Zeynep'in cenazesi İzmir'e geldi

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- UKRAYNA'nın Harkov kentinde tıp eğitimi alan ve Hüsnü Can Çökmez tarafından ev arkadaşı Buket Yıldız'la birlikte öldürülen Zeynep Hüsünbeyi'nin (22) cenazesi, memleketi İzmir'e getirildi.
Ukrayna'nın Harkov kentinde Hüsnü Can Çökmez tarafından öldürülen ve işlemleri tamamlandıktan sonra İstanbul'a getirilen cinayet mağduru genç kızlardan Zeynep Hüsünbeyi'nin cenazesi saat 21.00 sıralarında İzmir Adnan Menderes Havalima'na ulaştı. Acılı baba Yurdal Hüsünbeyi, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnsanlar öldürülsün istemiyorum, canımızı kaybettik, fazla diyebileceğimiz bir şey yok. Kızım orada olmaktan mutluydu. Buraya şükür getirebildim diyebiliyorum. Ukrayna hükümeti ve kurumlarına, devletimize kızımı getirebilmem için yaptıkları yardımlardan ötürü teşekkür ederim" dedi.
Amca Mete Hüsünbeyi de, Zeynep'in sorumluluk bilinci çok yüksek bir kız olduğunu belirterek, "Acımız çok büyük, ancak acımız kadar gururumuz da büyük. Kendisi bu yaşına kadar bizleri çok gururlandırdı" dedi.
Hüsünbeyi'nin cenazesi, Tepecik semtinde bulunan Mezarlıklar Müdürlüğü'ne ait morga götürüldü. Genç kızın cansız bedeninin, Cumartesi günü öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Buca Kaynaklar Mezarlığı'na defnedilmesi planlanıyor.

FOTOĞRAFLI

Ukrayna'da öldürülen Zeynep'in cenazesi İzmir'e geldiUkrayna'da öldürülen Zeynep'in cenazesi İzmir'e geldiUkrayna'da öldürülen Zeynep'in cenazesi İzmir'e geldiUkrayna'da öldürülen Zeynep'in cenazesi İzmir'e geldi

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