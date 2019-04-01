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Ukrayna'da sandıklar ikinci turu gösteriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 09:53 | Son Güncelleme

Komedyen Vladimir Zelenskiy, yarıdan fazlası açılan ve sayımı süren sandıklarda önde gidiyor - Ancak adaylardan hiçbiri yüzde 50'nin üzerine geçememiş görünüyor

KİEV (AA) - Ukrayna'da yapılan devlet başkanlığı seçimi oy sayımında komedyen Vladimir Zelenskiy önde gidiyor.

Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu, dün yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin oy sayım işlemini sürdürüyor.

Ülke genelinde yüzde 62,78 oranında katılımın sağlandığı seçimlerin ardından yerel saat ile 09.30'a kadar sandıkların yüzde 54,70'i sayıldı.

Açılan sandıklarda adaylardan komedyen Vladimir Zelenskiy yüzde 30,23 ile birinci, mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ise yüzde 16,57 ile ikinci sırada geliyor.

Seçimin favori adaylarından eski Başbakan Yuliya Timoşenko'nun kazandığı oy oranı ise yüzde 13,10.

Ülkede 39 adayın katıldığı seçimlerin sandık çıkış anketlerinden oyuncu komedyen Vladimir Zelenskiy yüzde 30,4 oy alarak birinci, mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ise yüzde 17,8 oy oranı ile ikinci çıkmıştı.

Eski Başbakan Yuliya Timoşenko ise yüzde 14,2 oyda kalmıştı.

Ülkedeki seçimlerde adaylardan herhangi birinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması durumunda en çok oyu alan iki aday 21 Nisan'da ikinci turda devlet başkanlığı koltuğu için yarışacak.

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