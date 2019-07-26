HABER

Ukraynalı animatör Müslüman oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 15:10 | Son Güncelleme

Türkiye’de animatörlük yapan Ukraynalı Antonina Pavlenko, Türk genci Şerif ile tanıştıktan sonra Müslüman oldu.Ukrayna uyruklu 24 yaşındaki Antonina Pavlenko, animatörlük yaptığı Antalya’da bodyguard olarak çalışan 23 yaşındaki Şerif Akın ile tanıştı.

Türkiye’de animatörlük yapan Ukraynalı Antonina Pavlenko, Türk genci Şerif ile tanıştıktan sonra Müslüman oldu.
Ukrayna uyruklu 24 yaşındaki Antonina Pavlenko, animatörlük yaptığı Antalya’da bodyguard olarak çalışan 23 yaşındaki Şerif Akın ile tanıştı. Şerif Akın’ın talebi üzerine Müslümanlığı araştıran Ukraynalı Pavlenko, Müslüman olmaya karar verdi. Antonina Pavlenko, aşık olduğu Şerif Akın’ın memleketi Gaziantep’in Nizip ilçesine giderek ailesi ile tanıştı. Nizip Müftülüğünde Kelime-i Şehadet getiren Pavlenko, Müslüman olarak ismini Meryem olarak değiştirdi.
Meryem ve Şerif’in önümüzdeki günlerde evlenecekleri öğrenildi.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in pozları beğeni topladıArka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in pozları beğeni topladı
Otomobil ve hafriyat kamyonu çarpıştı: 4’ü çocuk 6 yaralıOtomobil ve hafriyat kamyonu çarpıştı: 4’ü çocuk 6 yaralı
(Özel) Kamyonetin üstündeki çuvalı tutmak için çıktı, çuvalla birlikte çakıldı(Özel) Kamyonetin üstündeki çuvalı tutmak için çıktı, çuvalla birlikte çakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

İran balistik füze denemesi yaptı

İran balistik füze denemesi yaptı

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

Korku dolu anlar! Hastanede ortaya çıktı...

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.