HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ukraynalı haber spikerinin canlı yayında ön dişi düştü

Ukraynalı haber spikerinin canlı yayında ön dişi düştü

28.08.2020 10:11 | Son Güncelleme

Ukraynalı haber sunucusu Marichka Padalko, daha önce canlı yayında pek görülmemiş yaşadı ve haber okuduğu surada ön dişi düştü.

Ukraynalı haber spikerinin canlı yayında ön dişi düştü

Televizyon canlı yayınlarında, her türlü sorun yaşanabilir; teknik problemler, ne yapacağı belli olmayan konuklar ve tekrar etme şansı da yoktur.

Ancak Ukraynalı haber sunucusu Marichka Padalko, daha önce canlı yayında pek görülmemiş yaşadı ve haber okuduğu surada ön dişi düştü.

Ancak Padalko, son derece profesyonel davrandı ve düşen dişini eline alıp, haber okumaya devam etti.

Padalko, Instagram hesabında olayın videosuyla birlikte yaptığı paylaşımda "Doğrusu, bunun fark edilmemiş olacağını düşünüyordum. Ancak izleyicilerimizin dikkatini hafife almışız" dedi

https://www.instagram.com/p/CCqr6gsJ-1\_/?utm\_source=ig\_embed

Padalko, 10 yıl önce kızının metal bir çalar saati kazayla vurmasının ardından 10 yıl önce dişlerini yaptırmak zorunda kaldığını belirtti.

Padalko'nun kanalının başta olayı YouTube kanalında paylaşmamasına karşın, sunucu aldığı destekten çok memnun olduğunu belirtti ve "Her durumda sakin kalın" diye de ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÖğrenci gibi duruyor ama...Yaşını duyan şaşkına döndü!Öğrenci gibi duruyor ama...Yaşını duyan şaşkına döndü!
Domates çorbası nasıl yapılır? Domates çorbası malzemeleri nelerdir? İşte domates çorbası tarifiDomates çorbası nasıl yapılır? Domates çorbası malzemeleri nelerdir? İşte domates çorbası tarifi
Mecidiyeköy - Mahmutbey metrosunun açılış tarihi belli oldu!Mecidiyeköy - Mahmutbey metrosunun açılış tarihi belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Çıplak sahneleri itirafı! 'Sevişme sahnesi çekmek...'
Çıplak sahneleri itirafı! 'Sevişme sahnesi çekmek...'
Fenerbahçe'den yılın bombası! Dünya yıldızı golcü...
Fenerbahçe'den yılın bombası! Dünya yıldızı golcü...
Gece yarısı korkunç olay! 2 kişiyi otomobilde, bir kişiyi ambulansta öldürdüler
Gece yarısı korkunç olay! 2 kişiyi otomobilde, bir kişiyi ambulansta öldürdüler
18 ilin sağlık müdürüyle görüştü
18 ilin sağlık müdürüyle görüştü
Hakkari'de 'define' heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Hakkari'de 'define' heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
İlginizi Çekebilir
"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer alan sapkın ifadeler!
"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer alan sapkın ifadeler!
Gündüz vakti şoke eden olay! Sokak ortasında eteğini sıyırıp...
Gündüz vakti şoke eden olay! Sokak ortasında eteğini sıyırıp...
18 cm'lik cüce kedi yeni ailesine kavuştu
18 cm'lik cüce kedi yeni ailesine kavuştu
20 yıldır teşhis edilemeyen hastalığı hayatını kabusa çevirdi
20 yıldır teşhis edilemeyen hastalığı hayatını kabusa çevirdi
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 yılda yaptı! Böylesini ilk kez göreceksiniz...
3 yılda yaptı! Böylesini ilk kez göreceksiniz...
Beyoğlu'nda apart otelde kalan gencin cesedi bulundu
2 gündür haber alınamıyordu! Otelde ölü bulundu
Domates çorbası nasıl yapılır? Domates çorbası malzemeleri nelerdir? İşte domates çorbası tarifi
Domates çorbası nasıl yapılır? Domates çorbası malzemeleri nelerdir? İşte domates çorbası tarifi
Köpekle kazın inanılmaz dostluğu görenleri şaşırtıyor
Köpekle kazın inanılmaz dostluğu görenleri şaşırtıyor
Ebru Timtik kimdir, nereli? Avukat Ebru Timtik neden tutuklanmıştı? Ebru Timtik ölüm orucuna neden başladı, suçu neydi?
Ölüm orucunda ölen Ebru Timtik kimdir?
Kedi operasyonu! 18 metrelik kuyuya düştü ve...
Kedi operasyonu! 18 metrelik kuyuya düştü ve...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.