"Normal hayata dönebilir miyim?" dedi, 64 yaşında kep attı

Rize’de 2018 yılında meme kanserine yakalanan 64 yaşındaki Meryem Sarıahmetoğlu kanseri yenmeyi başardı.

Gördüğü tedavi sürecinde ailesi, yakın çevresi ve doktorlarının desteğiyle yeniden hayata tutunan Sarıahmetoğlu, şimdi ise başarı hikayesiyle birçok kişiye umut oluyor.

Kanser tedavisinin ardından hayatını ertelemek yerine hayallerinin peşinden gitmeye karar veren Sarıahmetoğlu, bir arkadaşından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) bünyesinde açılan 3. Yaş Üniversitesi’ni duydu.

Hiç vakit kaybetmeden kayıt yaptıran Sarıahmetoğlu, eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak, üniversite mezunu olmanın mutluluğunu yaşadı.

"LÜTFEN KENARA ÇEKİLMEYİN"

Hayatında ikinci bir başlangıç yapan Sarıahmetoğlu, yaşadığı sürecin kendisine çok şey kattığını belirterek, özellikle kanser tedavisi gören ve atlatanlara "Lütfen kenara çekilmeyin" diye seslendi. Üniversite eğitiminin kendisine moral verdiğini dile getiren Sarıahmetoğlu, yeni arkadaşlıklar edindiğini, sosyal hayata daha güçlü şekilde katıldığını ve yıllardır gerçekleştiremediği bir hayalini tamamlamanın gururunu yaşadığını ifade etti. Azmi ve yaşam enerjisiyle dikkat çeken Meryem Sarıahmetoğlu’nun hikayesi, hem kanserle mücadele eden hastalara hem de yaşıtı olup eğitim almak isteyenlere ilham oldu.

"HAYATI SEVİN, KANSERİ YENİN, ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRENCİ OLUN"

Meme kanserini yendikten sonra sonra 3. Yaş Üniversitesi ile üniversite hayalini de yerine getirdiğini dile getiren Meryem Sarıahmetoğlu "3. Yaş Üniversitesi’ni bir arkadaşım sayesinde öğrendim. Buraya kaydımı yaptırdım. Gelmekle çok büyük bir işi başardığımı zannediyorum. Çünkü üniversite hayallerimiz burada bir kısmı gerçekleşti. Ben 2018 yılında bir meme kanseri atlattım. Çok yoğun bir program aldım, yani hastalıkla ilgili ilaçlar aldım. Acaba ben de normal hayata dönebilir miyim dedim. Dedim bütün sosyal projelerde olmak istiyorum. Bu hastalığı atlatan arkadaşlara da şunu diyorum; lütfen hastayız diye bir kenara çekilmeyin. Sosyal projelerde bulunun, aktif yaşamın içinde olun, hayatı sevin, kanseri yenin, üniversitemize öğrenci olun" ifadelerini kullandı.

İkinci mezunlarını veren 3. Yaş Üniversitesi ile her yaşın güzelliğinin ortaya çıktığını ifade eden RTEÜ Toplumsal Katkı ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Doç. Dr. Ayten Yılmaz Yavuz ise, "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz ile tüm paydaşlarımızın katkılarıyla bilgi ve teknolojinin gücünü toplumsal faydaya dönüştürmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır