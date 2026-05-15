KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

"Normal hayata dönebilir miyim?" dedi, 64 yaşında kep attı

2018 yılında meme kanserine yakalanan 64 yaşındaki Meryem Sarıahmetoğlu, verdiği yaşam mücadelesini kazanarak hayata ikinci kez tutundu. Yıllardır içinde ukde kalan üniversite hayalini de gerçekleştirdi.

"Normal hayata dönebilir miyim?" dedi, 64 yaşında kep attı

Rize’de 2018 yılında meme kanserine yakalanan 64 yaşındaki Meryem Sarıahmetoğlu kanseri yenmeyi başardı.

Gördüğü tedavi sürecinde ailesi, yakın çevresi ve doktorlarının desteğiyle yeniden hayata tutunan Sarıahmetoğlu, şimdi ise başarı hikayesiyle birçok kişiye umut oluyor.

Kanser tedavisinin ardından hayatını ertelemek yerine hayallerinin peşinden gitmeye karar veren Sarıahmetoğlu, bir arkadaşından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) bünyesinde açılan 3. Yaş Üniversitesi’ni duydu.

Hiç vakit kaybetmeden kayıt yaptıran Sarıahmetoğlu, eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak, üniversite mezunu olmanın mutluluğunu yaşadı.

"Normal hayata dönebilir miyim?" dedi, 64 yaşında kep attı 1

"LÜTFEN KENARA ÇEKİLMEYİN"

Hayatında ikinci bir başlangıç yapan Sarıahmetoğlu, yaşadığı sürecin kendisine çok şey kattığını belirterek, özellikle kanser tedavisi gören ve atlatanlara "Lütfen kenara çekilmeyin" diye seslendi. Üniversite eğitiminin kendisine moral verdiğini dile getiren Sarıahmetoğlu, yeni arkadaşlıklar edindiğini, sosyal hayata daha güçlü şekilde katıldığını ve yıllardır gerçekleştiremediği bir hayalini tamamlamanın gururunu yaşadığını ifade etti. Azmi ve yaşam enerjisiyle dikkat çeken Meryem Sarıahmetoğlu’nun hikayesi, hem kanserle mücadele eden hastalara hem de yaşıtı olup eğitim almak isteyenlere ilham oldu.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

Faiz Oranı

%2,89

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

650.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

"Normal hayata dönebilir miyim?" dedi, 64 yaşında kep attı 2

"HAYATI SEVİN, KANSERİ YENİN, ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRENCİ OLUN"

Meme kanserini yendikten sonra sonra 3. Yaş Üniversitesi ile üniversite hayalini de yerine getirdiğini dile getiren Meryem Sarıahmetoğlu "3. Yaş Üniversitesi’ni bir arkadaşım sayesinde öğrendim. Buraya kaydımı yaptırdım. Gelmekle çok büyük bir işi başardığımı zannediyorum. Çünkü üniversite hayallerimiz burada bir kısmı gerçekleşti. Ben 2018 yılında bir meme kanseri atlattım. Çok yoğun bir program aldım, yani hastalıkla ilgili ilaçlar aldım. Acaba ben de normal hayata dönebilir miyim dedim. Dedim bütün sosyal projelerde olmak istiyorum. Bu hastalığı atlatan arkadaşlara da şunu diyorum; lütfen hastayız diye bir kenara çekilmeyin. Sosyal projelerde bulunun, aktif yaşamın içinde olun, hayatı sevin, kanseri yenin, üniversitemize öğrenci olun" ifadelerini kullandı.

"Normal hayata dönebilir miyim?" dedi, 64 yaşında kep attı 3

İkinci mezunlarını veren 3. Yaş Üniversitesi ile her yaşın güzelliğinin ortaya çıktığını ifade eden RTEÜ Toplumsal Katkı ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Doç. Dr. Ayten Yılmaz Yavuz ise, "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz ile tüm paydaşlarımızın katkılarıyla bilgi ve teknolojinin gücünü toplumsal faydaya dönüştürmeyi hedefliyoruz."

"Normal hayata dönebilir miyim?" dedi, 64 yaşında kep attı 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ukraynalı şifacıdan defne yaprağı yakın çağrısı!Ukraynalı şifacıdan defne yaprağı yakın çağrısı!
81 ilden 2 bin adet geldi: Dev haritaya dönüştü!81 ilden 2 bin adet geldi: Dev haritaya dönüştü!

Anahtar Kelimeler:
kanser Rize üniversite
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.