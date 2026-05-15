81 ilden 2 bin adet geldi: Dev Türkiye haritasına dönüştü!

'Ankara Örgü Etkinlik Grubu', kadın dayanışmasını sanatla birleştiren ‘81 İlde Bir İlmek’ projesini hayata geçirdi.

Kadınların el emeklerini görünür kılmak ve sosyal hayata katılımlarını artırmak amacıyla başlatılan çalışmada, 81 ilin yanı sıra Almanya ve Kıbrıs gibi yurt dışı noktalarından da destek toplandı.

Proje sürecinde katılımcılardan sadece kırmızı ve beyaz renklerde çiçek motifleri örmeleri talep edildi. Toplanan yaklaşık 2 bin el emeği motifin titizlikle bir araya getirilmesi sonucu, dev Türkiye haritası, Türk bayrağı ile örgüye gönül vermiş kadını temsil eden özel bir portre oluşturuldu.

"SOSYAL HAYATA KARIŞMALARINI HEDEFLEDİK"

Ankara Örgü Etkinlik Grubu kurucularından Dilek Mazıbaş (52), 2022 yılında bir araya gelerek kurdukları grubun geçen sürede dev bir organizasyona dönüştüğünü söyledi.

Mazıbaş, örgü vasıtasıyla kadınların sosyal hayata karışmalarını hedeflediklerini belirterek, "Bu projeye başladığımızda kadınlarımızın emeklerinin görünür hale gelmesini hedeflemiştik. Birçok kadınımız evde ördüklerini pek paylaşamıyorlardı. Birlikte olunca bazen stantlara da katılıyoruz, bu şekilde görünür hale geliyorlar. Paylaşmak istedik, psikolojileri daha rahat olsun istedik. Kadınların evlerine gülümseyerek döndüklerini fark ettik, bu bizim için çok güzel oldu. Kendi harçlığını kazanan kadınlar ortaya çıktı" dedi.

"KALPLERE DOKUNMAK ÖNCELİĞİMİZ"

Kuruculardan Kader Yurdakul (55) ise grubun sadece örgü değil, aynı zamanda bir sosyal sorumluluk platformu olduğunu vurgulayarak, "Biz bir şiş, bir tığ ve bir yumak ipin çatısı altında toplandık ama işimiz sadece örmek değil. Grup olarak LÖSEV gönüllüsü olduk, huzurevlerindeki yaşlılarımıza ulaştık, çocuklara yardım projeleri geliştirdik. Kalplere dokunmak bizim önceliğimiz. Ankara'da böyle bir eksiklik olduğunu fark ettik ve kadınlarımızın talebiyle projelerimizi büyüttük" dedi.

"81 İLDEN GELEN BU MOTİFLERİ TÜRKİYE HARİTASINDA BULUŞTURDUK"

‘81 İlde Bir İlmek’ projesi ile 81 ildeki gönüllü kadınlara ulaştıklarını vurgulayan Yurdakul, "Aslında büyük bir sevgi bağı oluştu. Birbirini görmeden, tanımadan destek olan kadınlar ortaya çıktı. Biz de ülkemizi temsilen, 81 ilden gelen bu motifleri Türkiye haritasında buluşturduk. İlgi o kadar fazla oldu ki, şehirlerin ilçelerinden bile ayrı ayrı motifler geldi. Elimizde biriken fazla motifleri de bir Türk bayrağı ve örgüye tutkun bir kadın portresi hazırlayarak değerlendirmek istedik. Geleceğe yönelik çok güzel projelerimiz olacak. Hedefimiz, daima bir adım öteye gitmek, daha fazla kadının kalbine dokunabilmek ve kadınların kendi değerlerini fark etmelerini sağlamak. Bu proje insanları gerçekten çok heyecanlandırdı. Bize güvenerek Türkiye'nin her yerinden, hatta Almanya ve Kıbrıs'tan motifler gönderdiler” ifadelerini kullandı.

"BİRBİRİNİ HİÇ GÖRMEMİŞ, TANIMAMIŞ BİNLERCE KADIN, AYNI AMAÇ İÇİN İLMEK ATTI"

Projenin, tamamlanana kadar sürpriz olarak saklandığını belirten Yurdakul, "Kırmızı ve beyaz renklerde motifler istediğimizde, herkes vatan sevgisiyle bir bayrak yapılacağını tahmin etti ancak Türkiye haritası kimsenin beklemediği bir sürpriz oldu. Birbirini hiç görmemiş, tanımamış binlerce kadın, aynı amaç için ilmek attı. Bu projeyle içimizdeki vatan sevgisini ve kadının üretken gücünü bir kez daha ortaya koymuş olduk" dedi.

Yurdakul, hedeflerinin bu eserleri sergilemek, geniş kitlelere ulaştırmak olduğunu kaydetti.