HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ukraynalı yetkili korkunç fotoğrafı paylaştı! "Bu insanlar asker değildi, elleri arkadan bağlanarak..."

Ukraynalı yetkili korkunç fotoğrafı paylaştı! "Bu insanlar asker değildi, elleri arkadan bağlanarak..."

03.04.2022 00:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline ilişkin sıcak bölgeden korkunç fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Son olarak Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Ukrayna ordusu tarafından yeniden kontrolün sağlandığı Buça şehrinde elleri arkadan bağlanarak katledilmiş olan sivillerin bulunduğunu duyurdu. Podolyak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Bu insanlar asker değildi, silahları yoktu.” ifadelerini kullandı.

Ukraynalı yetkili korkunç fotoğrafı paylaştı! "Bu insanlar asker değildi, elleri arkadan bağlanarak..."

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta çatışmaların yaşandığı bölgelerden kan donduran fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla sosyal medya kullanıcılarını dehşete düşüren bir fotoğrafı paylaştı.

"BU İNSANLAR ASKER DEĞİLDİ"

Podolyak, Twitter hesabından, elleri arkadan bağlı şekilde yerde yatan ceset fotoğrafı paylaşarak, "Rus askerlerince vurularak öldürülen elleri bağlı insanların cesetleri sokaklarda yatıyor. Bu insanlar asker değildi, silahları yoktu. Şu anda işgal altındaki topraklarda buna benzer kaç vaka daha yaşanıyor" ifadesini kullandı.

thumbs_b_c_91b61a81482c8b95d5b1e1b2fac28915

"BİZ SEMPATİ YA DA BEĞENİ TALEP ETMİYORUZ"

Bir diğer paylaşımında Rusya'nın Ukrayna ulusunu yok etmek için savaş yürüttüğünü öne süren Podolyak, "Biz sempati ya da beğeni talep etmiyoruz. Bizim adımıza savaşmanızı da istemiyoruz. Tek bir şey istiyoruz, sivilleri koruyabilmemiz için bize silah verin. Diğer her şeyi kendimiz yapacağız." açıklamasında bulundu.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppa da Twitter'dan Buça'ya bağlı Motijin köyünde 2'si kadın 4'ü erkek elleri arkalarından bağlı ve kafalarından vurularak öldürülen 6 sivilin cesedinin bulunduğunu duyurdu.

Sosyal paylaşım sitelerinde, Buça'da sivillerin katledilerek toplu mezarlara gömüldüğünü, kuyulara atıldığını gösteren fotoğraflar da paylaşıldı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kremlin'den 'Erdoğan' ve 'Türkiye' vurgusuKremlin'den 'Erdoğan' ve 'Türkiye' vurgusu
Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan! Trafiğe kapatıldıBolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan! Trafiğe kapatıldı
Oruç Baba Türbesi'ne ziyaretçi akını! 'Belki burada sabahlarım'Oruç Baba Türbesi'ne ziyaretçi akını! 'Belki burada sabahlarım'
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rus gazını terk eden ilk ülke belli oldu! "Enerji tarihinde dönüm noktası"

Rus gazını terk eden ilk ülke belli oldu! "Enerji tarihinde dönüm noktası"

Olay yerinden fotoğraf paylaşmayın

Olay yerinden fotoğraf paylaşmayın

Midesinden 352 adet poşet içinde uyuşturucu çıktı

Midesinden 352 adet poşet içinde uyuşturucu çıktı

Bebeğini öldürüp, gömen anneye müebbet

Bebeğini öldürüp, gömen anneye müebbet

En zengin Türk belli oldu!

En zengin Türk belli oldu!

750 günde bitecek! 9 büyüklüğündeki depreme bile dayanıklı

750 günde bitecek! 9 büyüklüğündeki depreme bile dayanıklı

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya tartışması sonu oldu! Evinin önünde...

Sosyal medya tartışması sonu oldu! Evinin önünde...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Yıllarca dolandırdı, kimse fark etmedi! Lüks hayatı...

Yıllarca dolandırdı, kimse fark etmedi! Lüks hayatı...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.