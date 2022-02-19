Ulaş Bardakçı ölümü üzerinden geçen 50 yılın ardından bir kez daha anılıyor. 50 yıl önce İstanbul'un Avrupa Yakası ilçelerinden biri olan Arnavutköy'de saat 07.00 sularında düzenlenen operasyon sunucu hayatını kaybeden Ulaş Bardakçı hakkında ölüm yıl dönümü dolayısıyla internette araştırma yapılıyor. Bu kapsamda Ulaş Bardakçı kimdir? Nereli? Kaç yaşında öldü? Ulaş Bardakçı neden öldürüldü? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Ulaş Bardakçı'nın hayatı, biyografisi ve ölümü ile ilgili ayrıntıları sizler için derledik.

ULAŞ BARDAKÇI KİMDİR? NERELİ?

Ulaş Bardakçı ya da tam adıyla Rasih Ulaş Bardakçı 1947 yılında Nevşehir, Hacıbektaş'ta dünyaya geldi.

TİP, FKF, Devrimci Gençlik, THKP-C gibi örgütlerde faaliyet göstermiş sosyalist ve politik aktivist olarak bilinen Ulaş Bardakçı, İlk ve orta öğrenimini bitirdikte sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni kazandı. Üniversite öğrenciliği sırasında amaçlarını "devrim" olarak niteleyen sol ideolojilerle tanışan Bardakçı, Sosyalizm'i benimsedi ve FKF ile TİP içinde bulundu.

Ulaş Bardakçı, 6 Ocak 1969'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara büyükelçisi Robert Komer'in otomobilinin yakılması eylemine katıldı.

Ulaş Bardakçı, 1970 sonlarında Mahir Çayan'la birlikte THKP-C'nin kurulması çalışmalarında yer aldı.

THKP-C'nin ilk silahlı eylemlerine katılan Ulaş Bardakçı, 1971'in Şubat ayında THKP-C'nin ilk eylemi sayılan eyleme katıldı. Söz konusu eylem; Ankara'da Ziraat Bankası Küçükesat Şubesi'nin soyulmasıdır.

17 Mayıs 1971 tarihinde yakalanan Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın serbest bırakılmaları için İsrail Baş Konsolosu Efraim Elrom'un kaçırılması eyleminde Mahir Çayan ve Hüseyin Cevahir ile birlikte yer alan Ulaş Bardakçı, taleplerinin yerine getirilmemesi sebebiyle İsrail Başkonsolosu Efraim Elrom'u öldürdüler.

Başlatılan Balyoz Harekâtı sırasında yakalanan Ulaş Bardakçı, dava devam ettiği sırada 29 Kasım 1971'de Maltepe Cezaevi'nden, THKP-C'den Mahir Çayan, Ziya Yılmaz ile THKO'dan Cihan Alptekin ve Ömer Ayna ile birlikte tünel kazarak firar etti.

Ulaş Bardakçı kaçtıktan sonra da İstanbul'da faaliyetlerine devam etti.

ULAŞ BARDAKÇI KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Ulaş Bardakçı, 19 Şubat 1972 tarihinde saat 07:00'de İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde kaldığı eve düzenlenen operasyonda öldü. Ulaş Bardakçı öldüğünde 25 yaşındaydı.

ULAŞ BARDAKÇI NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

19 Şubat 1972 günü saat 07:00 sularında Arnavutköy'de kaldığı evde kuşatıldı. Rasih Ulaş Bardakçı evin arka kapısından kaçmaya çalışırken Üvez Sokak'ta emniyet güçleriyle girdiği silahlı çatışmada öldürüldü.

